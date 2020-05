De enorme zoom-vergadering werkt aanstekelijk bij Even tot hier

Beeld Even tot hier, BNNVara

Na bijna twee maanden coronalockdown is Lips gewend geraakt aan talkshows zonder publiek, al blijft het natuurlijk een vreemd gezicht, zo’n kille stille studio waar gasten onnatuurlijk ver uit elkaar zitten. Zeker bij actuele satirische programma’s als Dit was het nieuws en Zondag met Lubach staat of valt een grap met de reactie van het publiek. Terwijl Dit was het nieuws opteerde voor een vrijwel lege zaal zocht Zondag met Lubach het in een zogenaamde ‘situation room’.

Cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan bedachten iets anders voor hun satirische quizshow Even tot hier: een videowand met 100 deelnemers, als in een enorme zoom-vergadering. Dat levert weliswaar een wat ingeblikt geklap en gelach op maar het werkte best aanstekelijk.

Zaterdag was het onvermijdelijke thema ‘corona’ met als insteek ‘wat er deze week allemaal niet doorging’. Wat er wél doorging was de heropening van de Ikea, met flinke rijen als gevolg – volgens Woe en Van der Laan ‘een typisch voorbeeld van het Stockholm-syndroom’. Lips moest gniffelen.

Sterker was het item over BN’ers die in navolging van viroloog Ab Osterhaus ineens massaal verstand hebben van virussen: het zogenaamde ‘virologenvirus’. Daar was nu een app voor: de ‘App Osterhaus’. Lips moest nu zelfs grinniken.

Er kwamen in sneltreinvaart veel onderwerpen voorbij, van de geannuleerde Grand Prix Zandvoort tot de afgelaste bingoavond van scootmobielclub Veenendaal. Voor beide evenementen was een alternatief gevonden.

Ook de onvrede met de lockdown kwam aan bod in een 4 mei-gedicht voor de slachtoffers van corona. Scherp en to the point.

Een ouderwets sfeervolle uitzending werd het nooit maar Lips heeft sympathie voor de inventieve manier waarop Woe en Van der Laan een anderhalvemetershow voor elkaar wisten te boksen.

Reageren? hanlips@parool.nl.