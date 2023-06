De enorme doeken van Alex Katz komen buitengewoon goed tot hun recht in Museum Voorlinden

Het beeld 'Park Avenue Departure' was een schenking van kunstenaar Alex Katz aan museum Voorlinden, in aanloop naar zijn tentoonstelling. Beeld Bram Vreugdenhil

Sinds najaar 2021 staat het fraaie werk Park Avenue Departure van de Amerikaanse kunstenaar Alex Katz in de Piet Oudolftuin naast de entree van Museum Voorlinden. Het is een cutout van zijn vrouw annex levenslange muze en model Ada Del Moro, gekleed in een lichtbruine strandbroek en zwart hemd, en een hoed die haar hoofd beschermt tegen de zon. Ze staat erbij alsof ze werkelijk van de bloementuin aan het genieten is.

Het beeld van emaille, dat eerder te zien was op Park Avenue in New York, was een schenking van de kunstenaar aan het museum, in aanloop naar zijn huidige tentoonstelling. Katz was, aldus Voorlindendirecteur Suzanne Swarts, bij zijn eerste bezoek in 2018 direct verliefd op het daglicht en de enorme muren van het particuliere museum in Wassenaar. Dat is te begrijpen; Katz’ enorme doeken komen er buitengewoon goed tot hun recht.

Billboardreclames

Volgende maand wordt Katz 96, maar hij schildert en tekent nog iedere dag in zijn atelier in New York. Van 1946 tot 1949 studeerde hij aan de schilderafdeling van de Cooper Union, een particuliere hogeschool in New York. Het waren de hoogtijdagen van het abstract expressionisme, de schilderstijl van kunstenaars als Jackson Pollock en Willem de Kooning met wilde, klodderige streken. Katz had daar weinig mee; hij schilderde wat hij zag, maar op een vernieuwende manier.

Katz was gefascineerd door de vormentaal van billboardreclames en de (destijds opkomende) televisie en de cinema. Hij ging vaak naar de bioscoop en ontdekte de kracht en mogelijkheden van kadrering en close-ups. Zijn eigen schilderwerk wordt sindsdien gekenschetst door een gedistantieerde, verraderlijk simpel ogende eenvoud en stijl. (Terzijde: die ‘gladgepoetste’, tot ideale vormen en belijning teruggebrachte stijl wordt vaak voor popart versleten, maar is dat niet. Katz’ werk vormde rond 1960 wél een belangrijke inspiratiebron voor popartkunstenaars als Andy Warhol.)

Tekst gaat verder onder foto

Het schilderwerk van Katz wordt gekenschetst door een gedistantieerde, verraderlijk simpel ogende eenvoud en stijl. Beeld Antoine van Kaam

Grijze regendruppels

De monumentale, vaak metersgrote (groeps)portretten, landschappen en stillevens die nu in Voorlinden te zien zijn omspannen zijn hele carrière, maar de nadruk ligt op werk dat de laatste tien jaar is gemaakt. Zijn vrouw keert meermaals terug, wat niet vreemd is; Katz heeft meer dan duizend schilderijen van haar gemaakt.

Er is een schitterend portret uit 1972, Blue Umbrella 2, dat eind vorig jaar ook de blikvanger was van Katz’ overzichtstentoonstelling in het Guggenheim Museum in New York. Ada heeft een rood-wit-blauwe sjaal om haar hoofd geknoopt, een (aan de randen van het doek aangesneden) opengeklapte blauwe paraplu tegen zich aan geklemd en staart in de verte – afwezig, dagdromend. Langgerekte, grijze regendruppels vallen voor haar gezicht. Een van die druppels lijkt net een traan, wat, net als de grijsgrauwe achtergrond, de melancholische sfeer versterkt.

Ada is ook te zien op een tafel met cutouts: tweedimensionale, ‘platte’ sculpturen met de voor- en achterzijden van hoofden van zijn kinderen en kleinkinderen, bevriende schilders en beeldhouwers en zijn galeriehouder. Er hangt ook een prachtig geabstraheerd schilderij van haar rug, Ada’s Back 2 uit 2021, met alleen een stukje van haar schouders en rug en haar halflange, grijswitte haar, in snelle, losse penseelstreken op het doek gezet. “Ze is nog steeds een knock-out,” aldus Katz. Of zoals Marlene Dumas het verwoordt in de catalogus: “Zij, zijn Nefertiti, zijn Egyptische koningin, is niet zomaar iemand.”

Tekst gaat verder onder foto

‘Black Hat 2' uit 2010 is een portret van filmregisseur Vivien Bittencourt, Katz’ schoondochter, als filmster met zwarte hoed, zonnebril en rood gestifte lippen. Beeld Alex Katz/Pictoright Amsterdam

De sensatie van het moment

Ook heel mooi is Black Hat 2 uit 2010 – het campagnebeeld – met filmregisseur Vivien Bittencourt, Katz’ schoondochter, als filmster met zwarte hoed, zonnebril en rood gestifte lippen. Naast een groot aantal fraaie soloportretten zijn er metersbrede schilderijen (‘split-paintings’) met geconstrueerde groepen en telkens weer dezelfde persoon in verschillende uitsnedes tegen een egale achtergrond.

Wat dat te betekenen heeft? Niks. Het gaat Katz alleen om de sensatie van wat hij op het moment ziet. Het gaat om wat ze doen, niet om het verhaal. Het gaat over het mens-zijn, over het lichaam. “Er is geen verhaal, geen verleden of toekomst. Eeuwigheid bestaat uit het onmiddellijke nu,” aldus Katz.

Alex Katz, Maarten Baas en Rogier Roeters: t/m 1/10 in Museum Voorlinden in Wassenaar.

It’s About Time van Maarten Baas De klokken en meubels van ontwerper/kunstenaar Maarten Baas (Arnsberg, 1978) staan in het Rijksmuseum, op Schiphol en thuis bij Brad Pitt en Kanye West. Voor de afscheidstournee van Peter Gabriel ontwierp Baas een speciale stadionklok die aftelt naar het moment dat de rocklegende ten tonele verschijnt. In de expositie It’s About Time zijn de belangrijkste klokken uit Baas’ serie Real Time bijeengebracht – twaalf uur durende films waarin iemand de tijd aangeeft. Een van de oudste toont twee straatreinigers, recht van boven gefilmd, die twaalf uur lang, minuut na minuut met grote bezems een streepje afval verplaatsen. In een andere klok staat achter de wijzerplaat een man in een blauwe overall, die iedere minuut een wijzer wegpoetst en de volgende minuut een nieuwe wijzer schildert. Aan de zijkant van de metershoge ‘klok’ staat een trap naar een deurtje, die suggereert dat er écht een mannetje aan het werk is – Baas vertelde dat hij geregeld klachten krijgt dat hij mensen uitbuit.

In de expositie 'It’s About Time' zijn de belangrijkste klokken uit de serie Real Time van Maarten Baas bijeengebracht. Beeld Maarten Baas

Piemeltekeningen van Rogier Roeters Voorlindendirecteur Suzanne Swarts volgde kunstenaar Rogier Roeters (Vught, 1980) al jaren op Instagram (waar hij ruim 125.000 volgers heeft), toen ze een tekening voorbij zag komen naar aanleiding van een bezoek aan haar museum. ‘I went to museum Voorlinden and all I got waren 623 foto’s van mijzelf in een zwembad,’ stond erop, in hanenpoten op een (zwembad)blauw vlak met een trappetje op de achtergrond – een verwijzing naar het geweldige ‘belevingskunstwerk’ Swimming Pool van Leandro Erlich. Swarts benaderde Roeters; het resultaat is een kleine, zeer fijne tentoonstelling met honderden tekeningen op A4-formaat, met observaties van dagelijks ongemak en heel veel piemels. Ze zijn absurd, goor, poëtisch en gevoelig, en getekend in een uit duizenden herkenbare stijl: kinderlijk, maar zeker niet kinderachtig. “De meeste mensen denken dat er een monster zit achter al die tekeningen en teksten,” zei Roeters tijdens de opening. “Maar dat is niet zo. Ik ben een nette, getrouwde man.”