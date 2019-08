De ene vluchteling kreeg een baan, de andere een dip

Na Make Holland Great Again had BNNVara ­deze week nog een nieuw en optimistisch ­programma: Grenzeloos Talent. Hierin volgt ­Filemon Wesselink een dozijn vluchtelingen van vooral Syrische herkomst, die in hun moederland goede banen hadden maar hier niet aan bak komen.

In de eerste aflevering draaide het om Nabil (39) en Rashad (34), beiden uit Syrië. Nabil was natuurkundeleraar geweest en hoopte dat vak ook in Nederland weer op te pakken. Rashad wilde hier weer aan de slag als grafisch vormgever, maar had de pech dat hij zijn portfolio in Syrië achter had moeten laten. En hij sprak nog nauwelijks Nederlands, in tegenstelling tot Nabil, die eigenlijk geen ondertitels nodig had. Hij wist zelfs een stageplaats aan Het Amsterdams Lyceum te bemachtigen. Daar bleek orde houden wel een probleem, maar Nabil mocht toch blijven. “Je hebt wel het geluk dat we een leraren­tekort hebben,” zei presentator Wesselink, een tikje vals.

Rashad raakte intussen in een dip, omdat hij aanvankelijk geen stageplaats wist te vinden als vormgever zonder portfolio. Lips wilde niet flauw doen, maar vroeg zich toch af hoe een werkloze vluchteling een smaakvol ingericht appartement in de Amsterdamse Rivierenbuurt kon betalen. Enfin, ook Rashad wist uiteindelijk een stageplaats te bemachtigen, bij een reclamebureau.

Eind goed, al goed? Niet helemaal: toen Filemon Rashads jongere broers uitnodigde om hun depressieve familielid van advies te voorzien, stuitte hij op een cultuurclash: Rashad weigerde raad van zijn jongere broers aan te nemen en liep weg. Gelukkig vond hij een uitlaatklep op het toneel en had ook dit verhaal een positief slot.

En zo had Lips in één week twee programma’s gezien die Nederland er een beetje mooier op maakten.

