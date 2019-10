De eerste Zondag met Lubach liep met een sisser af

Lubach moest er na een jaar weer een beetje inkomen. Beeld -

Na een jaar afwezigheid – iets met een theatertour – was Arjen Lubach terug op de zondagavond met Zondag met Lubach. In een vertrouwd decor hield hij er als vanouds de vaart in. Hij vatte een jaar nieuws in een paar minuten samen; beginnend bij de brexit kwam hij via Donald Tusk, olifanten en Frodo en Gollum (!) uiteindelijk uit bij Erdogan en de Turkse aanval op Koerden in Syrië. Een pittig onderwerp om een grap uit te persen, maar het lukte Lubach. Bovendien nam hij het verrassend op voor Trump: die had een jaar geleden al aangekondigd dat hij zijn troepen uit de regio zou terugtrekken, dus Europa moest niet zo verbaasd reageren.

Een al even dwars standpunt nam Lubach in toen het ging over de blokkades van boeren en klimaatactivisten. Terwijl het gemakkelijker was geweest de boeren belachelijk te maken, richtte Lubach zijn pijlen op de ‘klimaat­kinderen’ die beter de toegangswegen van boeren hadden kunnen blokkeren, maar nu hadden gekozen voor de doorgangswegen van mensen die het waarschijnlijk toch al met hen eens waren. Aardig.

Het zwaarste geschut had Lubach bewaard voor het laatste onderwerp: het vuurwerkverbod. Want hoezo Nederlandse traditie? “Een oog verliezen kun je één keer doen, misschien twee keer, daarna is de lol er wel af.”

Lubach richtte zijn pijlen op politici die hun handen niet wilden branden aan een vuurwerkverbod: “Iedereen wil van het vuurwerk af, maar niemand wil degene zijn die het afpakt.” Hoewel Lips vond dat de eerste Zondag met Lubach met een sisser afliep, vond hij zijn antivuurwerkstatement een voltreffer.

