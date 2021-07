De eerste zomergast was een kwestie van even doorbijten

Floris Alkemade in Zomergasten. Beeld Still NPO

Lips vroeg zich voorafgaand aan de eerste aflevering van Zomergasten af of het decor aangepast zou zijn. Want die ondergelopen caravan waarop Janine Abbring de afgelopen jaren haar zomergasten ontving, zou nogal wrang ogen nu half Limburg is ondergelopen. Het decor was er nog, dus Abbring benoemde maar meteen de olifant in de studio: “Het decor waar ik voor het vijfde jaar in zit voelt nu ongemakkelijk actueel. Gelukkig gaan we het vanavond ook hebben over klimaatverandering.”

Waarmee de tv-avond van rijksbouwmeester Floris Alkemade een thema-avond werd over verandering, en over waarachtigheid, een stokpaardje van Alkemade. Over de verbouwing van de Tweede Kamer – waarvan de kosten inmiddels zijn verdubbeld – zei de rijksbouwmeester dat het belangrijk was ‘een zekere waarachtigheid in het gebouw terug te brengen’.

Alkemade, een begenadigd doch verre van gepassioneerd spreker, had regelmatig de neiging zich abstract uit te drukken als het om maatschappelijke problemen ging. Hij koos fragmenten waaruit zijn interesse bleek in bewegingen als Black Lives Matter en feminisme, maar omdat hij er zonder passie over sprak, kwam het niet helemaal waarachtig over, om zijn favoriete term te gebruiken. Hij had interessante standpunten maar liet zich door Abbring niet tot emoties verleiden (“Maar je moet hier toch ontzettend van balen, koken van woede?”) noch tot ontboezemingen (“Ik stelde een persoonlijke vraag en je trekt hem weer breder.”).

Toen Abbring haar gast erop wees dat hij pleitte voor verandering maar in een huis woonde waar in vijftig jaar niets was veranderd, luidde de verdediging van Alkemade: “Vorm en inhoud komen in dit huis totaal samen.” “Vindt je echtgenote dat ook?” riposteerde Abbring. “Die moet daar nog naartoe groeien,” antwoordde Alkemade.

Lips moest ook nog even naar Zomergasten toegroeien, merkte hij.

