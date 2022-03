‘De eerste zes’: een gedicht van stadsdichter Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra is de Stadsdichter van Amsterdam. Zij reageert in Het Parool op de actualiteit. Dit gedicht is geschreven bij het bericht over de aankomst van de eerste gevluchte Oekraïners in Amsterdam.

De eerste zes kregen een bed en ruime plek op de voorpagina

van een krant in de stomtoevallige stad van landing. Onder hen

een jonge vrouw met een profiel vol vakantiekiekjes.

Haar reis werd halverwege vlucht, ze arriveerde met de zee nog

in haar haren, een tas vol zomerjurkjes. De eerste zes. Een getal zo klein

vergeleken bij wat er op het spel staat, de hele rammelende wereld-

orde van ego’s en grenzen. Zes namen zijn makkelijk te onthouden.

Zes lichamen passen rond een middelgrote tafel en vormen

volgens onderzoek het ideale aantal voor een missie naar Mars.

Een kleine crew door geweld uit zijn baan geslingerd. Niet langer

de vredige cirkel van huis naar ergens naar huis. In schuifelpas

naar onbestemd nu, die wankele mars van miljoenen.

Als het gaat zoals het vaker gaat zullen we ze hier met versleten knuffels

overspoelen en nederigheid verwachten. Als het gaat zoals ik hoop

zal het omgekeerd zijn. Maakt hun aanwezigheid bescheiden, geven wij

niet wat we makkelijk missen, maar vragen we wat nodig is en zwijgen

voor even als zij praten.