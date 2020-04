De eerste week van M start stroef

M Beeld NPO 1

Margriet van der Linden heeft dit seizoen met M geen gemakkelijk begin. Ze moet het alom gemiste DWDD opvolgen, zonder publiek, terwijl ook M niet om het al afge­kloven onderwerp corona heen kan. Daar staat tegenover dat M dankzij de persconferentie van Rutte dinsdagavond liefst 2,8 miljoen kijkers had – een record.

Die stroom kijkers kan echter niet verhullen dat de start van M deze eerste week stroef is. Zo had Van der Linden gisteren de ‘breathtaking nurses’ te gast: drie verpleegkundigen van de corona-afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein die een succesvol Instagramaccount zijn gestart. Sympathiek, maar het gesprek ­voegde weinig toe.

De volgende gast was journalist Tom Kleijn, die onder de titel Na de klap een documentaireserie heeft gemaakt over overlevenden van een ramp. “Je valt wel met je neus in de boter,” viel Van der Linden weinig subtiel met de deur in huis. Maar Kleijn voelde weinig voor een extra corona-aflevering: hij nam liever afstand tot een ramp. Waarmee de actualiteit van het onderwerp meteen verdampt was, want Na de klap bleek pas in juni op televisie te komen.

Het onderwerp Songfestival werd door Van der Linden niet ongeestig ingeleid als ‘de hobby van Cornald Maas die we met zijn allen faciliteren.’ Maas onthulde dat we op 16 mei een vervangend evenement krijgen waar de 41 (!) deelnemende landen een fragment van hun liedje laten horen, plus een opbeurende videoboodschap. Dat leek Lips een nog slechter idee dan het coronalied.

Ten slotte diskwalificeerde Tino Martin zich voor een volgend Songfestival door erg vals een nummertje te ­zingen – maar hij bezorgde M daarmee onbedoeld wel de perfecte soundtrack voor deze valse start.

Reageren? hanlips@parool.nl