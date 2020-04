De eerste dag voor de klas was nog intimiderender dan voorspeld

Beeld -

Als leraar het mooiste beroep op aarde is, waarom kiezen dan zo weinig mensen ervoor? Dat is het uitgangspunt van de nieuwe zesdelige serie 100 dagen voor de klas, waarin de VPRO-­programmamakers Nicolaas Veul en Tim den Besten vier maanden spitsroeden lopen als docent op een middel­bare school (vmbo, havo, vwo) in Lelystad.

Aflevering 1 heette veelbetekenend ‘Waar zijn we aan begonnen’ en dat was niet overdreven. Na een spoedcursus als zijinstromer werden meester Veul en meester Den Besten als bijzondere stagiairs voor de leeuwen geworpen. De rector waarschuwde al: “Jullie gaan het zwaar krijgen. Je weet wat ze gaan zeggen – homo - want ze hebben jullie gegoogeld.”

De docenten die hen begeleidden zeiden over de vmbo-klas: “Er zitten jongens in die je het vuur aan de schenen gaan leggen en je uit de tent gaan lokken. Maar bij mij kan je uithuilen.” En de leerlingen zelf pochten tegen de camera: “Het is een zwaar beroep, zeker als je ons als klas hebt.”

Geen wonder dat Veul en Den Besten voor hun eerste schooldag nog nerveuzer waren dan de gemiddelde brugklasser. De praktijk bleek nog intimiderender dan voorspeld: zelfs de ervaren leraren kregen hun klas niet stil.

Maar er waren ook mooie momenten. Zo kreeg meester Veul een rondleiding van een meisje dat uitlegde waar in de aula de gamers, de youtubers en de netflixers zaten – want iedereen was uiteraard met zijn mobieltje bezig. Tussendoor vertelde ze dat haar vader een jaar geleden was overleden.

“Geef je een knuffel als iemand zijn hart lucht of moet je als leraar juist afstand bewaren?” was het dilemma waar Veul zich voor gesteld zag. Gelukkig kon hij uithuilen bij zijn begeleider.

Mooi vak, leraar, maar wel ondankbaar, vond Lips.

