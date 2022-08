De eerste ‘citydressing’ van Studio Vollaerszwart

Studio Vollaerszwart voorzag twee onderdoorgangen bij de Haarlemmerdijk van kunst. Beeld Dingena Mol

Evergreen (1) Sinds 1996

Kunstenaar Studio Vollaerszwart

Waar Onderdoorgang Haarlemmerdijk

Er hing begin jaren negentig een onguur sfeertje in de onderdoorgang bij de Haarlemmerdijk. De donkere hoeken waren favoriet bij wildplassers, zwerfvuil accumuleerde tussen het onkruid. Niet een plek waar je graag na het vallen van de avond langsgaat, maar als bewoner heb je weinig keus. Dat moet vriendelijker kunnen, vonden Madje Vollaers en Pascal Zwart.

Dus ontwierpen ze een plastic plakfolie voor de betonnen zuilen in de onderdoorgang. Het groen-zwarte moirépatroon golft, danst zelfs, als het sneeuwbeeld van een televisie dat door magneten uit elkaar wordt getrokken. In contrast met de zwart-wittegeltjes op de muren is het effect van de abstracte composities clean zonder kil te worden.

Citydressing

Studio Vollaerszwart heeft een indrukwekkend oeuvre gebouwd op dit soort ingrepen in de openbare ruimte, die de sfeer van een plek volledig kunnen omgooien. ‘Citydressing’ noemen ze hun kunstvorm, waarin design, architectuur, performance en beeldhouwkunst samenkomen. ‘Intuïtie en een milde vorm van megalomanie – een gouden combinatie’, typeerde Boijmansdirecteur Sjarel Ex de werkwijze van Vollaerszwart in hun overzichtscatalogus What you see is what you get.

Jarenlang heeft het tweetal de aankleding verzorgd van het Holland Festival en van North Sea Jazz. Ter ere van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima hulden ze het Amsterdamse centrum in de kleuren van de Nederlandse en Argentijnse vlag – rood, wit, blauw en lichtblauw – en voegden er goud en oranje aan toe.

Voor het Eurovisie Songfestival 2021 naaiden ze echte, gerecyclede vlaggen van alle deelnemende landen aan elkaar tot ellenlange banieren waar regels uit vroegere songfestivalhits als J’aime la vie en Ein bisschen Frieden op stonden afgedrukt. Je kon Rotterdam niet in- of uitrijden zonder automatisch te gaan neuriën.

Allereerste buitenwerk

Evergreen (1), want zo heet de ingreep aan de Haarlemmerdijk, was het allereerste buitenwerk van Vollaerszwart in Amsterdam. Vijf jaar later, in 2001, namen ze nog een bushokje aan de Bijlmerdreef onder handen. Full Color bestond ook weer uit plakplastic, maar dit keer van de transparante soort.

Kleurige verticale banen dompelden de grauwe omgeving onder in warm geel, hallucinant lila en koel blauw. Wachten op het openbaar vervoer werd hierdoor een toverbalsensatie. Het hokje is inmiddels verdwenen maar in de jaren dat het er stond, viel het nooit ten prooi aan vandalen – wat een wonder mag heten in een stad waar bushaltes regelmatig worden gemolesteerd.

Ook Evergreen (1) wordt gekoesterd. De omwonenden zijn zo tevreden met het werk dat ze het spontaan hebben geadopteerd en het regelmatig poetsen. De effectiviteit is onverminderd, vergelijkbaar met klassieke muziek die wordt afgespeeld in treinstationtunnels om hangjongeren en drugsverslaafden tot doorlopen te manen. Minimale ingreep met maximaal effect.

