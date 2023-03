De eenvoudige vraag waar geen antwoord op kwam: waar komt het leer van mijn tas vandaan?

Philippe Driessen (rechts) is leerhandelaar. Beeld KRO/NCRV

Philippe Driessen is leerhandelaar. Hij heeft varkensvoering liggen en kalfsvoering. Hij heeft ‘geitenhuidjes, stier, rund en slang’. Van alles eigenlijk, zegt hij opgewekt, al weet hij ook niet altijd voor welk beest zijn leren lappen ooit als huid hebben gediend.

Lips keek eens naar zijn schoenen.

En toen weer naar het scherm, waar een nieuwe aflevering van het onvolprezen programma Keuringsdienst van waarde gaande was. “Hier,” zei Driessen, “hebben we bijvoorbeeld een artikeltje vintage. Dit is een Zuid-Amerikaan geweest. Die koeien worden nog gebrandmerkt en ze gebruiken er ook prikstokken. Dat zie je allemaal terug op het beestje en uiteindelijk krijg je daar hele sportieve huidjes van.”

Lips keek nog een keer naar zijn schoenen.

“Soms,” zei Driessen, “heb ik huiden, daar staat een half alfabet op. Die koeien gaan van de ene eigenaar naar de andere en ze zetten er allemaal een eigen brandmerk op.”

Keuringsdienst van waarde is een programma dat uitblinkt in eenvoudige vragen. Wat stoppen we in onze monden, waar wassen we onze kleren in of deze keer: waar zijn onze jassen en tassen, onze schoenen en stoelen, onze portemonnees en pantoffels eigenlijk van gemaakt? Echt leder staat er op. Maar van welk beest dan? En hoe heeft dat geleefd?

Even simpel als de vraag was wederom de helderheid van het antwoord: geen idee. De importeur niet, de verkoper niet, de schoenenfabrikant niet, niemand niet. Zolang het niet op je bord ligt hoeft niemand te weten waar het dier vandaan komt.

Ook niet of het een beetje fatsoenlijk leven heeft gehad? Een vaak gestelde vraag, zegt leerkenner Hans Both. “Hoe heeft de koe geleefd van mijn mooie tasje? Maar een eerlijk antwoord is er niet op te geven.”

De Keuringsdienst van waarde: voor al uw ongemakkelijke vragen en nog ongemakkelijkere antwoorden.

