De eendagsvlieg van Vroege Vogels kon zo door naar Lego Masters

Vroege Vogels, NPO2.

Eigenlijk wilde Lips gaan zitten voor de finale van Lego Masters. Niet omdat het kon, maar vooral omdat het moest. Derde seizoen alweer, elke week teams die op zaterdagavond iets in elkaar moeten legoën, terwijl Jamai daar anderhalf uur vrolijk over doet.

Noem het voorspel, maar Lips kwam eerst langs Vroege Vogels. Over eendagsvliegen ging het. Één dag leven, wat doe je dan? Vervellen, paren, eitjes leggen en sterven in dit geval.

Mooi gefilmd was het, zoals Vroege Vogels altijd recht doet aan het wonder dat natuur is, zonder daarover vol op het orgel te gaan. Het is wat het is. In dit geval: duizenden vliegjes aan de Nederrijn die, na een jaar leven als larve, één dag leven als vlieg en voor wie elke minuut dus een grote is.

Lips leeft weliswaar niet één dag, maar wel één keer. Wil je dan anderhalf uur van dat leven besteden aan legoënde mensen?

Ieder z’n vrijetijdsbesteding, maar meedoen aan Lego Masters is misschien wel een beetje zoals die eendagsvliegen. Een jaar voorbereiding en dan één dag floreren. Lips gunt de deelnemers hun plezier, maar kijken hoeft niet. Voor wie won, bij dezen: hartelijk gefeliciteerd.

