De echte Wie is de Mol-winnaar is de kandidaat die ineens bij iedereen op het netvlies staat

Nederland zette z’n geld massaal op Jurre Geluk, in het dagelijks leven presentator bij BNNVara, maar sinds zaterdagavond voor altijd bekend als mol in Wie is de Mol. Opvallend, vond Lips, want wie meeging met de verdenkingen van de kandidaten van het programma dit jaar, zou nooit bij Jurre zijn uitgekomen. Hoe dichterbij bij de mol je zat, hoe minder argwaan je koesterde kennelijk.

Zoals ieder jaar telt WIDM één echte winnaar: iemand die ineens bij Nederland op het netvlies staat. Deze jaargang was dat dus Daniël Verlaan: een snuggere, enthousiaste en zeer mediagenieke deelnemer. Dat hij er als enige in slaagde de mol te doorgronden, was geen toeval. Lips kende RTL-journalist Verlaan natuurlijk, maar was onder de indruk van de manier waarop hij zich in het programma manifesteerde.

Dat gezegd hebbende: het was een beetje een kwakkelseizoen van Wie is de Mol dit jaar, het kon Lips allemaal slechts met moeite een beetje bekoren. De 24ste jaargang, afgelopen zomer opgenomen in Zuid-Afrika, kabbelde voort, spanningsloos, op best veel momenten zelfs ronduit saai. Er waren seizoenen dat de interactie tussen de kandidaten van het scherm spatte, maar de afgelopen zaterdagavonden kakte het regelmatig behoorlijk in.

Aan presentator Rik van de Westelaken lag het niet: hij is kundig en precies betrokken genoeg, alles wat hij doet staat in het teken van het programma, maar als het moet is hij dwingend aanwezig. Dat het deze jaargang allemaal niet denderend was, zat ‘m erin dat Lips niet helemaal een gevoel kreeg bij het merendeel van de kandidaten. Doorgaans is het de grote kracht van het programma dat het juist wel lukt een groepje min of meer onbekende BN’ers voor te stellen en neer te zetten. Volgend jaar maar weer een paar echt dominante persoonlijkheden, zou Lips adviseren.

