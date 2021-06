De echte man van de match tegen Oekraïne was Blind

Daley Blind kreeg het even te kwaad na zijn wissel in de EK-wedstrijd tegen Oekraïne zondag. Beeld ANP

Natuurlijk, Lips was opgelucht dat er toch nog was gewonnen. Maar om nu te zeggen dat de eindzege lonkt? Het optimisme bij de analisten van dienst leek hem – als een van de ruim 17 miljoen bondscoaches – misplaatst. Rafael van der Vaart had vooraf schamper gesproken over Oekraïne. Hij voorspelde 4-0 winst. Dan zou je denken dat hij kritisch zou zijn nadat Oranje met de hakken over de sloot de winst had behaald. Maar nee, Van der Vaart had een goed Nederlands elftal gezien.

Kon je niet evengoed zeggen dat Oekraïne inderdaad geen topploeg heeft? Dat de wissels van Frank de Boer bepaald geen verbetering brachten? En dat er vanaf de linkerkant weinig dreiging was gekomen? Bij de NOS was na afloop weinig ruimte voor zulke kanttekeningen. De discussie over het 5-3-2-systeem was verstomd, terwijl Pierre van Hooijdonk in de rust nog had betoogd dat je met buitenspelers de tegenstander eerder op de knieën kon krijgen.

Bij de Oranjezomer van SBS6 daarentegen, waar de mannen van Veronica Inside het EK becommentariëren, hield Johan Derksen vast aan zijn bezwaren tegen de tactiek. Wel waren er complimenten voor de onvermoeibare Denzel Dumfries. Maar de echte man of the match was Daley Blind, die met een soort interne defibrillator voetbalt sinds hij eind 2019 op het veld in elkaar was gezakt. Gisteravond legde hij uit waarom hij het even te kwaad kreeg na zijn wissel. Het drama rond Christian Eriksen had hem zwaar aangegrepen. Hij had er slecht van geslapen en overwogen af te zien van de openingswedstrijd van Oranje. De medische staf had hem er uiteindelijk van overtuigd dat hij veilig kon spelen.

Dat was maar goed ook, bedacht Lips. Zonder Blind wordt het helemaal een heidens karwei.

