De echte lullo’s en dispuuttrutjes maakten de avond toch nog goed

Onder ander Linda Hakeboom en Jet van Nieuwkerk deden mee aan het BN’ers panel van de studententest.

Na een reistest, IQ-test en sekstest vond AvroTros het tijd voor De Studententest. Op de ­tribunes groepen van studentenverenigingen – blonde meisjes in bloesjes, jongens in jasje-dasje – en in het panel BN’ers als Linda Hakeboom en Jet van Nieuwkerk.

Het programma reeg de clichés aan elkaar: opgestapelde bierkratten torenden boven de tribunes uit, op de tafeltjes lagen koude pizzapunten en de winnaar kreeg een meter bier. De onderwerpen van de quizrondes had Lips van te voren ook wel kunnen voorspellen: ontgroeningen, seks en alcohol en drugs.

Dat 55 procent van de studentenhuizen last heeft van muizen en een studentenkamer in Amsterdam gemiddeld 611 ­euro kost, vond Lips niet eens shockerend. In zijn studententijd waren kamers ook al klein en smerig – al was de woningnood een stuk kleiner en lag de prijs van een ­kamer relatief lager.

Als er één ding duidelijk werd bij deze test was het wel dat Lips al te lang uit de studentenwereld was om de vragen goed te kunnen beantwoorden. Pandapunten? Paardenkut? Pandapunten bleken te staan voor een week geen seks hebben, en die laatste term is een ander woord voor een glas apfelkorn met bruiswater.

Ook de term ‘morning-afterpils’ (een biertje tegen de kater in de ochtend) kende Lips niet, maar het deed hem wel denken aan zijn drie favoriete corpsballen: Van Binsbergen, Kerstens en Kamphuijs.

Deze lullo’s van Jiskefet kwamen in een fragment voorbij, net als de dispuuttrutjes Fleur en Madelon van Koefnoen (Sanne Wallis de Vries en Martine Sandifort) en de in een sloep varende, zuipende ballen van Sluipschutters. Zeer vermakelijk.

Lips mag dan genadeloos gezakt zijn voor deze voorspelbare studententest, de lullo’s en dispuuttrutjes op YouTube bezorgden hem alsnog een geslaagde avond.

