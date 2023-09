De dubbeltentoonstelling van Ana Navas en Toon Verhoef is anders dan anders: ze maakten alles samen

Ana Navas en Toon Verhoef exposeren in Tegenboschvanvreden en in Galerie Onrust. Beeld tegenboschvanvreden

Toon Verhoef (76) maakt grote schilderijen die minimalistisch en in hoge mate abstract zijn. Ana Navas (38) maakt vreemde sculpturen, installaties en videowerken waarin huishoudelijke voorwerpen vaak de hoofdrol spelen.

Ze kennen elkaar al zo’n vijftien jaar, maar werkten nog niet eerder samen. Nu exposeren ze tegelijk in twee galeries. Onrust is de vaste galerie van Verhoef, waar hij al jaren exposeert, en Navas zit bij Tegenboschvanvreden.

Het is een ongebruikelijke tentoonstelling omdat ze niet naast elkaar werk tonen, zoals wel vaker gebeurt bij dubbeltentoonstellingen. Dit keer hebben ze al het werk samen gemaakt. Wat curieus is, want hun werk lijkt dus niet echt op elkaar.

Voorruiten vol sneeuw

Het is ook de eerste keer dat ze überhaupt met iemand samen werk hebben gemaakt, vertellen ze. Navas: “Nu de tentoonstelling klaar is zie ik mijn eigen beeldtaal, maar tegelijk is het heel vreemd. Het is een grote verrassing om de werken zo samen te zien. Het was precies wat we voor ogen hadden, om dingen proberen te mengen. Het is grappig dat je dingen kunt herkennen, maar nergens in de werken overheerst de een of de ander.”

Het idee voor de samenwerking kwam van de galeriehouders. Verhoef: “We kennen elkaar al heel lang. Ana studeerde in Karlsruhe aan de academie, waar ik lesgaf. Ze zat echter in een andere klas. Later ging ze naar de Ateliers. Haar afstudeertentoonstelling vond ik fenomenaal. Ik was er helemaal kapot van. Die presentatie was geweldig.”

“Ze had een fotografisch werk met honderd foto’s aan de muur, in rijen. Er stonden autoruiten op die bedekt zijn met sneeuw. En op die voorruiten had ze met haar vinger zinnetjes geschreven. Het waren Venezolaanse spreekwoorden, vertaald in het Duits. ‘De morgenstond heeft goud in de mond’, zoiets, maar dan in het Duits.”

Die ongemakkelijke zinnetjes komen we nu ook tegen in foto’s van verjaardagstaarten, waarbij de gebruikelijke felicitaties zijn vervangen door teksten als ‘Do you still have family there?’ Die beelden zijn in fotocollages samengebracht met foto’s die Verhoef vorig jaar in Buenos Aires maakte, met oude posters van Eva Perón en gordijntjes met Volendammer kostuums en windmolens.

Verhoef groeide op in Buenos Aires; Navas is geboren in Ecuador, opgegroeid in Venezuela en woont tegenwoordig in Rotterdam.

Airfryers en stroomstrijkijzers

Beide kunstenaars hebben ook een grote fascinatie voor film. Bij Onrust is een film te zien die ze samen gemaakt hebben. Verhoef wilde ooit naar de filmacademie en noemt zichzelf gekscherend een ‘gefrustreerd filmmaker’. Hij is gefascineerd door regisseurs als Alfred Hitchcock en Chris Marker.

In de film zitten onder andere beelden van Navas’ stervende vader. Op de achtergrond staat een televisie aan waarop een reclame te zien is voor scheermesjes. De combinatie van een stervende man in bed en een jonge gezonde man die zich scheert vormen een pijnlijk en indringend contrast.

Overal zie je dat de kunstenaars met elkaars werk aan de slag zijn gegaan. Soms reageren ze op bestaand werk, het meeste werk is compleet nieuw. Navas en Verhoef maakten ook een muurschildering bij Onrust waarin de esthetiek van moderne plastic apparaten de hoofdrol speelt, met airfryers, nekkussentjes, stroomstrijkijzers en stofzuigers.

Er zijn ook twee werken die de kunstenaars individueel gemaakt hebben. Navas maakte een geestige sculptuur bij Onrust met twee Ikea-stoeltjes die zo geordend zijn dat het geheel op een valhelm lijkt, of een sciencefictionfiguur die de bezoeker argwanend aankijkt.

Verhoef heeft op 76-jarige leeftijd zijn eerste sculptuur gemaakt, op basis van een schets uit 1968. “Ik maakte een tekening van een zwevende boomstam die een tafel doorboort. Het zat vijftig jaar in mijn hoofd en ik beschreef het aan Ana en ze was enthousiast. Nu heb ik het daadwerkelijk gemaakt.”

Twee werken hebben de kunstenaars individueel gemaakt. In tegenboschvanvreden is Verhoefs eerste sculptuur te zien. Beeld tegenboschvanvreden

Mano a mano Ana Navas en Toon Verhoef, Tegenboschvanvreden (Bloemgracht 57) en Galerie Onrust (Planciusstraat 7), 9/9-14/10

Edo Dijksterhuis en Jan Pieter Ekker