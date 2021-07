De dubbeldikke zomernummers van VN en HP/De Tijd zijn heerlijke vakantielectuur

HP/De Tijd houdt het vooral luchtig, ook in een interview met oud-advocaat Oscar Hammerstein, die vertelt een totale controlfreak te zijn.

Vakantie komt van het Latijnse vacare, wat zoiets betekent als: vrij zijn, leeg zijn. Maar moet je in de vakantie je hoofd nou vullen of juist leegmaken? Vrij Nederland vraagt in het traditionele zomernummer aan een rondje deskundigen welke vakantie ons het meeste brengt.

“Voor vakanties geldt hetzelfde als voor medicijnen: het hangt af van de kwaal,” zegt Ap Dijksterhuis, psycholoog en schrijver van het boek Wie (niet) reist is gek. Mensen die fysiek zwaar werk verrichten zijn het meest gebaat bij een vakantie waarin je kunt uitrusten, maar mensen die met het hoofd werken (en veel stressen) kunnen beter een actieve vakantie kiezen, weet hij.

Dat is niet heel opzienbarend, verbazend én grappig is wel dat Dijksterhuis zelf heel gelukkig was tijdens een reis door Noord-Korea: “Geen internet en een week lang besloten de gidsen alles en hoefde ik nergens over na te denken.”

Ook in het zomernummer van HP/De Tijd zo’n vragenrondje. BN’ers geven hun geheimtip voor de vakantie. Van Dries Roelvink moeten we naar de duinen bij Schoorl en dan in Groet een hapje eten bij restaurant De Bokkesprong. Spreek daar ook vooral de eigenaar even aan: “Als je dan zegt: ‘Hans, ik heb deze tip van Dries’, en je laat hem dit stukje lezen, dan weet ik zeker dat je een fles wijn krijgt.”

Totale controlfreak

Tijdschriften worden steeds minder verkocht, maar voor leesgrage Nederlanders zijn de zomernummers van VN en HP/De Tijd nog altijd gewilde vakantielectuur. De heerlijk dikke bladen (VN dit jaar 146 pagina’s, HP/De Tijd 130) zijn een beetje de grotemensenvariant van het jaarlijkse vakantieboek van Donald Duck.

Voor op VN staat Tim Hofman, journalist én activist, van wie het blad uitzoekt wat hem drijft. HP/De Tijd heeft een profiel van een andere mediaman, journalist en moralist Sander Schimmelpenninck. Kwaad maakt die zich vooral over ‘domrechts’ en ‘tokkificatie’. Dat zijn typische Schimmpelpennincktermen. Andere door hem gemunte begrippen, zoals verzameld door HP/De Tijd: fophef (zinloze ophef) en marbelleritis (vooral bij lompe rijkaards voorkomend virus dat onder meer tot wanstaltige architectuur leidt).

VN gaat in het zomernummer de diepte in met onder meer een essay over waarom ongelijkheid tot wantrouwen leidt, het tweede deel van een onderzoek naar digitale verslaving en een analyse van de macro-economische plannen van Joe Biden.

HP/De Tijd houdt het vooral luchtig, ook in een interview met oud-advocaat Oscar Hammerstein, die vertelt een totale controlfreak te zijn. Hij mist nog liever zijn vliegtuig dan dat hij het huis uitgaat zonder zijn bed op te maken, er ligt bij hem nooit een handdoek op de badkamervloer en ondenkbaar is het dat hij gaat slapen als de afwas niet is gedaan. Het gevolg: “Ik kan met helemaal niemand in mijn huis wonen, met geen mogelijkheid.” Hij wijt het aan de rigide zindelijkheidstraining die hij als kind onderging. ‘Ik voel het potje nog.’

Ja, het is heerlijk zomerlezen in de dubbeldikke editie van zowel VN als HP/De Tijd. Prijzig zijn de bladen wel: HP/De Tijd 8,95 euro, VN op een cent na een tientje. Er zijn winkels waar de twee bladen samen tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden.