De dramedy komt in Zina al meteen tot volle wasdom

Dramedy. Lips moest de term even opzoeken toen hij las over Zina, een nieuwe achtdelige serie over een groep Marokkaans-Nederlandse vriendinnen. Acht afleveringen, gisteravond de eerste. Dramedy, dat wil zeggen: een mix van drama en komedie. Lips dook er nog dieper in en las dat deze hybride van genres onder scriptschrijvers wordt beschouwd als een van de moeilijkste. Het is zoeken naar een evenwicht tussen licht en zwaar. Het moet ergens over gaan, maar er moet ook wat te lachen zijn. Lips liet het even op zich inwerken en vroeg zich af: is mijn leven dan ook geen dramedy? En zo ja, een geslaagde?

Hij kwam er niet helemaal uit, maar Zina kon hem bekoren, ook met betrekking tot het dramedygehalte. Die kwam meteen in de eerste minuten tot volle wasdom als de huwelijksdag van hoofdrolspeler Amal (mooie rol van Soumaya Ahouaoui) gruwelijk verloopt. Lips was er naar van geworden als hij daarna niet volop kansen kreeg om even adem te halen. Vooral om Lamya (Asma El Mouden) moest Lips lachen, en van Jouman Fattal (Sofia) was hij al fan geworden in Anne+. En inderdaad, het was een mix van komisch en drama, snel afgewisseld en ondertussen mooi gefilmd en overtuigend geacteerd: geslaagd dus.

En dan hadden de makers zichzelf nog een uitdaging gegeven. Het was de bedoeling om in Zina de Marrokaans-Nederlandse achtergrond weliswaar te laten zien, maar geen grote rol te geven. Het is er, als gegeven, maar de plot draait er niet om. Wel een hoofddoek, geen verhaallijn over de hoofddoek – zoiets. Verfrissend, vond Lips, en meteen normaal. Zo lust hij nog wel zeven afleveringen.

