Dragons’ Den, NPO 1.

Programma’s waar ongegeneerd met geld wordt gesmeten: Lips is er dol op. Van Onschatbare Waarde is zo’n pareltje, waar kunst- en antiekkenners zonder blikken of blozen impulsaan­kopen van duizenden euro’s doen. In het verlengde daarvan ligt Dragons’ Den, dat ruim tien jaar geleden al eens werd gepresenteerd door Jort Kelder, en nu terug is met Quote-collega Sander Schimmelpenninck.

Dit keer zijn Michel Peridon, Won Yip, Nikkie Plessen, Shawn Harris en Pieter Schoen de durfkapitalisten, die à la The Voice op een rijtje zitten en door jonge ondernemers worden gevraagd te investeren in hun bedrijf. Met eigen geld; dus er staat iets op het spel. Daarom werd in de eerste aflevering een brallerige jongen met een Airbnb-achtig kampeerplatform keihard afgeserveerd toen hij zijn bedrijf op 2,5 miljoen inschatte, terwijl hij een omzet draaide van 10.000 euro.

Gelukkig zijn de ‘dragons’ zeker niet bang om een ton­netje hier of daar uit te geven. In de aflevering van zondag kwam bijvoorbeeld een duo langs dat dozen met ­kinderkleding opstuurt naar ouders die geen zin hebben in gillend addergebroed in drukke winkels. Ze vroegen 100.000 euro, in ruil voor 4 procent van hun bedrijf. Lips dacht meteen: no way. Een beetje hippe ouder shopt nu toch gewoon online? En hoe irritant is het om de kleren die je niet leuk vindt weer terug te moeten sturen?

Pieter Schoen (nummer 282 op de Quote 500, geschat vermogen van zo’n 160 miljoen euro) dacht er klaarblij­kelijk anders over. “100.000 euro… Wat wil je daarmee doen?” zei hij achteloos. “Ik bied een half miljoen, voor de helft van jullie bedrijf. En jullie hebben ook een coach nodig. Nikkie, als jij meedoet, geef ik je 5 procent.”

“Die zag ik niet aankomen,” zei Won Yip, zichtbaar onder de indruk.

Lips ook niet. Hatsee!

Reageren? hanlips@parool.nl.