De dj-carrousel draait door, net als Ferd Grapperhaus

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: Ruud de Wild, Ferd Grapperhaus en verwijderde cartoons.

De dj-carrousel, fascinerend verschijnsel is dat toch. Eens in de zoveel tijd stapt er een dj over van het ene naar het andere radiostation, en de plek die dan vrijkomt wordt opgevuld door een dj die vertrekt bij een andere zender, en daar ontstaat dan weer een gat dat... nou ja, u begrijpt het.

Allemaal niet overdreven interessant, behalve dan dat die transfers steevast gepaard gaan met een stroom van pathos doorspekte interviews waarin iedere vorm van zelfrelativering ontbreekt. Dj Pietje voelde zich ‘niet gewaardeerd’ bij zender A, dj Jantje voelt dat ‘de liefde over is’ bij station B, en dj Klaasje is ‘op zoek naar een nieuwe uitdaging’ bij omroep C. Uiteindelijk blijven ze exact hetzelfde doen wat ze daarvoor ook deden, alleen op een andere plek.

Ruud de Wild

De overstap die deze week werd aangekondigd was helemaal voor de fijnproevers: Ruud de Wild gaat van KRO-NCRV naar Powned, maar houdt zijn dagelijkse show op Radio 2, die ook gewoon De Wild in de middag blijft heten. Heel anders was dat toen De Wild in 2015 tot zijn eigen verbijstering bij Radio 538 plaats moest maken voor Coen en Sander en zich jarenlang beklaagde over welk onrecht hem was aangedaan. Zijn toenmalige vriendin Ilse Knijn hing zelfs een gigantisch spandoek aan de gevel van het bowlingcentrum van haar ouders met een songtekst van Spinvis: ‘Lieve Ruud, reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug’. Heel grappig natuurlijk, maar ook wel heel lief.

Ruud de Wild. Beeld Brunopress

Grapperhaus

Van een heel andere orde: Ferd Grapperhaus gaf een interview in het eigen CDA-clubblad, waarin hij fel van leer trekt tegen de media. Die leggen volgens de oud-minister van Justitie veel te vaak de nadruk op wat er fout gaat bij de overheid, slaan de plank dikwijls mis en tonen zelden zelfreflectie, afgezien van ‘wollige stukjes’ van een ombudsman en uitspraken van de Raad voor de Journalistiek die ‘weinig voorstellen.’ Ook de berichtgeving over zijn eigen huwelijk, waar hij de coronaregels aan zijn laars lapte, vond hij ‘in onbalans’.

Volgens Grapperhaus mag het wel wat minder met de transparantie, want ‘hoe meer kennis mensen van iets hebben, des te meer vragen ze gaan stellen. Ze gaan allerlei haken en ogen zien, en beginnen te twijfelen.’ Hij schaart zich daarmee in de rijke traditie van CDA-ministers die vinden dat het wel een onsje minder mag met het informeren van burgers en de persvrijheid: Piet Hein Donner wilde ooit de Wob (Wet openbaarheid bestuur) inperken, onder Ernst Hirsch Ballin werd cartoonist Gregorius Nekschot van zijn bed gelicht.

Jos Collignon

Over cartoonisten gesproken: de Volkskrant haalde donderdag een cartoon van Jos Collignon offline, waarop twee Marokkaanse jongens op een scooter de wereldcup jatten. ‘De vrijheid van columnisten en cartoonisten is een groot goed, maar deze tekening draagt bij aan het wegzetten van een bevolkingsgroep en dat is in strijd met wat we als krant willen zijn,’ schreef de hoofdredactie. Genoeg zelfreflectie, amice Grapperhaus?