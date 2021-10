﻿De Dijk zorgt voor intense heropening van Ziggo Dome

Leadzanger Huub van der Lubbe van De Dijk tijdens een optreden in de Ziggo Dome. Links gitarist Jelle Broek. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Temidden van het rumoer rond de artiesten die als gevolg van de invoering van de coronapas last kregen van een plots opspelend geweten, raakte het nogal ondergesneeuwd: er kunnen na anderhalf eindelijk weer grote popconcerten doorgaan. De afgelopen week moeten het er al honderden zijn geweest. In zalen als Paradiso, de Melkweg en TivoliVredenburg.

Opluchting

Voor het eerst sinds half maart 2020 ging vrijdagavond ook de Ziggo Dome weer open. De zaal moest wegens de gedwongen sluiting een derde van z’n personeel ontslaan, maar hoopt met een herfst met Nederlandse acts als De Dijk, Kensington en Holland zingt Hazes de tijd te overbruggen tot begin 2022 ook de grote internationale artiesten weer naar Nederland komen.

Vrijdagavond overheerste voorlopig de opluchting over die vooraf overal gehoorde verzuchting: het kan weer, eindelijk.

Laat het maar aan de mannen van De Dijk om een gelegenheid als deze te markeren. Frontman Huub van der Lubbe blijkt de ideale ceremoniemeester voor deze avond van thuiskomen en samen zijn.

Hij heeft er zijn eerste liedregels uiteraard op uitgezocht: Wat wij niet samen delen/ Opeens was ik je kwijt/ Hoe lang al niet geleden/ Het lijkt een eeuwigheid/ Die loos verstreken tijd/ Loopt nu eindelijk op z′n end. Het elegante Goed je weer te zien blijkt de opmaat voor een memorabele avond, die met de groovy blazers van Laat het vanavond gebeuren al binnen vijf minuten is gewonnen.

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Paradiso

De band trad exact 40 jaar geleden, op 1 oktober 1981 voor het eerst op als De Dijk, in het voorprogramma van Raymond van het Groenewoud in Paradiso.

Vier decennia: het is de band in de volle en gulzige Ziggo Dome (75 procent van de maximale capaciteit van 17.000) niet aan te zien. Van der Lubbe zingt klassieke songs als Niemand in de stad, Als ze er niet is of Binnen zonder kloppen met een frisheid en intensiteit alsof ze nog maar pas het repetitielokaal zijn ontgroeid.

Van der Lubbe is nooit de meest virtuoze zanger van Nederland geweest, maar niemand vertelt het verhaal van een liedtekst beter dan hij.

Speelplezier

En daarbij is er op een podium toch maar weinig zo mooi als een band die van gretigheid en spelplezier bijna uit elkaar spat. Het instrumentale duet van saxofonist Roland Brunt en gitarist Jelle Broek op Onderuit is er eentje om nooit meer te vergeten.

Uiteraard, de liveset van De Dijk verandert op deze gevorderde leeftijd weinig meer. Het geeft niet als de nummers - Niet de lef uit 2014 als een versgeschreven maatschappijkritiek, Dansen op de Vulkaan (1987) al evenzeer - sterk genoeg zijn om met de jaren nieuwe betekenis te vinden.

Wat een grootse, intense en warme avond.

Zaterdagavond speelt De Dijk opnieuw in de Ziggo Dome.