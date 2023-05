De Dijk-zanger Huub van der Lubbe maakt als Don Quichot debuut in musical: ‘Als je de clown uithangt, wordt alles je snel vergeven’

Huub van der Lubbe, oud-zanger van De Dijk, bij de oude windmolens bij het stadje Alcázar de San Juan tijdens een inspiratiereis door Spanje. Beeld Edwin Winkels

De wind steekt tegen zeven uur ’s avonds op, maar de wieken draaien niet. Geen zwaaiende zwarte armen van de vier reuzen op de Cerro de San Antón, een heuvel net buiten het stadje Alcázar de San Juan, in het hart van Spanje. Maar Huub van der Lubbe hoeft niet heel erg zijn best te doen om zich voor te stellen hoe het hier was, ruim vier eeuwen geleden, toen Cervantes zijn edele ridder Don Quichot tot wanhoop dreef in zijn onmogelijke gevecht tegen de windmolens.

Als je de huizen in de diepte wegdenkt, evenals het pas geasfalteerde weggetje dat naar de top van de heuvel leidt, is er in die 418 jaar niets veranderd. De leegte overheerst. De droge aarde, rood, bruin, geel en plukjes groen. “De weidsheid, de stilte, de hitte ook,” somt Huub van der Lubbe op, in de schaduw van een van de molens. “Het is goed hier te zijn, om zelf te zien en te voelen hoe dit op je verbeelding kan gaan inwerken.”

Gestopt met De Dijk

Hij heeft voor de gelegenheid, net als straks tijdens de voorstellingen, een grijze baard laten staan, een knipoog naar de kenmerkende sik van Don Quichot, maar die gaat er voorlopig weer af. “Hij maakt me ouder.”

Van der Lubbe is dit jaar 70 geworden. Een van de redenen dat hij na 41 jaar met De Dijk stopte, was dat hij nog andere dingen in het leven wilde ontdekken.

De man van la Mancha, om te beginnen. Samen met Hamilton de mooiste musical die hij ooit heeft gezien. “Mijn ouders hadden de mooie traditie om ons, de kinderen, als we ons best hadden gedaan, aan het eind van het schooljaar mee te nemen naar een musical. Op mijn 15de zag ik De man van la Mancha, en ik vond het prachtig. Met Guus Hermus, Lex Goudsmit en een verpletterende Carry Tefsen, die speelde Dulcinea. Daar was ik helemaal kapot van, direct verliefd op.”

‘Blijf dromen’

De oorspronkelijk Amerikaanse musical is sindsdien al vaker in het Nederlands opgevoerd, in de jaren 80 met Ramses Shaffy als de verwarde edelman. De komende versie van Theateralliantie wordt geregisseerd door Ruut Weissman, die Van der Lubbe benaderde voor de rol. “Huub ís een Don Quichot, in zijn houding, met dat mooie randje van zuiverheid en idealisme,” zegt Weissman, die de zanger op de korte Spaanse reis vergezelt.

Iets verderop gaat Van der Lubbe helemaal op in de robuuste, eenvoudige molens. Hij heeft al verschillende rollen in films gehad, en staat ook hier een beetje te acteren. De manier waarop hij naar de wieken kijkt, met een mengeling van respect en wantrouwen. Uitdagend ook. ‘Staat, gij ellendige en lafhartige schepsels! Staat en vlucht niet! Een enig ridder nadert, die u het hoofd biedt en u in het stof zal nederwerpen!’ schreef Miguel de Cervantes.

Vanzelfsprekend heeft Huub van der Lubbe de avonturen van ‘de vernuftige edelman’, een pil van 1118 pagina’s in de meest recente Nederlandstalige uitgave, gelezen, de avonturen van de man die niet alleen de windmolens voor reuzen aanzag, maar ook een kudde schapen voor een leger, herbergen voor kastelen en de volkse, zich aan mannen verkopende Dulcinea voor een prinses. De kern van dat verhaal was voor hem de reden ja te zeggen tegen Weissman.

“Blijf dromen. Geef je dromen niet op. Zie het mooie in de dingen,” vat Van der Lubbe de eerste moderne roman ooit geschreven samen. “Dat idealisme hebben we juist in deze tijden nodig, van die gekken, tussen aanhalingstekens, die zeggen: het kan toch, we moeten het doen. En al lukt het niet, ze zijn zo nodig.”

“Neem de klimaatbeweging, als die al niet jaren continu bezig zou zijn geweest, was er nu geen Europese commissie geweest die zich bemoeit met de stikstofcrisis. Er moeten een paar mensen zijn die een trap tegen het wiel geven…”

Niet meer vliegen

De zanger is met zijn vrouw Teuntje vanuit Nederland met de trein naar Madrid gereisd. Ze maken van de inspiratiereis een beetje een vakantie en keren met enkele tussenstops in Burgos, San Sebastian en Bordeaux ook met de trein terug. “Mijn vrouw en ik willen niet meer vliegen. Daar kun je ook van zeggen: wat maakt het nou uit? Maar het moet érgens beginnen.”

Ook hij heeft altijd dat idealisme behouden waarmee het fictieve personage Don Quichot de middeleeuwse wereld veroverde. “Zo gek was hij nog niet. Hij stelt juist de vraag: wat is gek en wat is normaal? Natuurlijk maakt hij fouten, net zoals wij ook blunders begaan. Ik heb me ook weleens bespottelijk gevoeld, maar wat is daar erg aan? Je kunt beter de clown uithangen, dan wordt alles je snel vergeven.”

En in dat clowneske, zegt Van der Lubbe, behoudt Don Quichot altijd zijn waardigheid, ‘zijn oog voor de ander en voor de idealen, van hoe mooi het zou zijn als mensen goed met elkaar omgaan’.

Hartstochtelijk gedanst

Dat alles komt terug in het iconische liedje van de musical. De onmogelijke droom werd, na de Broadwaypremière in 1965, een wereldhit die door talloze artiesten werd gecoverd, van Frank Sinatra, Elvis Presley en de Temptations tot Shirley Bassey, Tom Jones en recent nog Josh Groban.

Aan de voet van de vier molens van Alcázar de San Juan zingt Van der Lubbe zachtjes het nummer, terwijl de muziek uit een mobiele telefoon klinkt. Hij benutte de coronatijd, zonder optredens van De Dijk, om zelf de songteksten vanuit het Engels te vertalen en in een moderne, hedendaagse stijl te gieten.

Twee dagen voor het bezoek aan de molens is hij bij een flamencoshow in Madrid geweest; die typisch Spaanse muziek zal een prominente rol in de musical spelen. Huub van der Lubbe was onder de indruk van het spektakel. “Er werd ongelooflijk hartstochtelijk gedanst, het is zó on-Nederlands om je zó voluit te geven. Als wij óók zo’n voorstelling zouden kunnen maken… En dan wil ik zelf ook dansen, hè?”

En misschien ook even gitaar spelen, wat hij van zijn makkers bij De Dijk nooit mocht op het podium, lacht hij. De band is voorbij, spijt van het einde is er niet, maar de mooie herinneringen blijven. “Ik denk dat de mensen na een concert van De Dijk vrolijker, mooier vertrokken dan ze waren gekomen. Dat zou ik met De man van La Mancha ook willen bereiken.”