De dieren nemen wraak in deze theatrale ecothriller

Met Drive Your Plow Over the Bones of the Dead brengt theatergezelschap Complicité van Simon McBurney de ecothriller van de Poolse Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk naar het Holland Festival. Wat is moord, wat is wraak, wat is recht?

Wie heeft al die doden op z’n geweten, in de omgeving van dat Poolse gehucht nabij de Tsjechische grens dat ’s zomers volstroomt maar waar ’s winters drie mensen de wacht houden en de sneeuw en de huilende wind trotseren? Eerst gaat de buurman eraan, dan de commandant, de vossenfarmhouder, de preses van de paddenstoelplukvereniging, de pastoor.

De buurman stikt in een botje van de ree die hij heeft geschoten, rondom de auto van de commandant worden reeënsporen aangetroffen. Het zijn de dieren die wraak nemen op de jagers, bezweert de zestiger Janina Duszejko. Geplaagd door kwalen, gepijnigd door de verdwijning van haar teefjes (‘mijn meisjes’) draagt ze zorg voor de lege huizen in het dorp.

Haar avonden vult ze met astrologische berekeningen, als ze niet met een oud-leerling de poëzie van William Blake vertaalt. Onophoudelijk bestookt ze de politie met haar theorieën over de sterfgevallen; maar zo’n excentriek, wauwelend vrouwtje is natuurlijk niet au sérieux te nemen. De Poolse Nobelprijswinnaar Olga Tokarczuk vertelt Janina’s verhaal in de ik-vorm in haar roman Jaag je ploeg over de botten van de doden – de titel een citaat van Blake.

Verbonden met verlies

En het is Kathryn Hunter, de in New York geboren Britse actrice en theatermaker van Griekse afkomst die ook vaak furore maakt in klassieke mannenrollen, die Janina weergaloos ten tonele voert in de bewerking Drive Your Plow Over the Bones of the Dead van Simon McBurneys theatergezelschap Complicité. De internationaal gelauwerde McBurney (65) staat bekend om zijn onorthodoxe werkwijze, en hij en Hunter (65) gaan vele jaren terug.

Kathryn Hunter. Beeld Mike Marsland/WireImage

Door de dood van haar man Marcello Magni, een van de medeoprichters van Complicité, trok Hunter zich vorig jaar juli in de repetitiefase terug uit de productie, maar keerde een paar maanden later op eigen verzoek terug. “Het verlies dat Janina voelt om haar hondjes is zo universeel, daar kan ik me mee verbonden voelen zoals iedereen in het publiek zich met verlies verbonden kan voelen. Voor haar is het of ze haar dochters heeft verloren. Sinds ik mijn man verloor, is het of ik hem bij me voel als ik vogels hoor zingen.”

McBurney is een veeleisende maker, weet Hunter. “Simon doet niet aan compromissen en het gaat bij hem echt om het ensemble. Dat woord wordt vaak gratuit gebruikt, maar bij hem vormt alles een geheel: dramaturgie, decor, geluid, video. En bij hem is het nooit goed genoeg, hij zoekt altijd verder en blijft het script veranderen naarmate het verhaal hem steeds meer onder de huid gaat zitten. Het gebruik van de ruimte is ook heel belangrijk. Iets wat in het repetitielokaal werkt, blijkt anders op het podium en elk podium verschilt. We blijven nieuwe dingen ontdekken, het stuk heeft zo veel lagen.”

Onzichtbaarheid als superkracht

Hunter volgde een meer formele dramaopleiding aan de Royal Academy of Dramatic Art (RADA). Toen ze veertien jaar geleden bij Complicité kwam, was McBurney voor haar een openbaring. Die vorm van fysiek en dynamisch gedreven theater, deze benadering van een verhaal vertellen door het collectief. Hunter: “Het is een cadeau voor het leven.”

En ja, alles vloeit samen in deze voorstelling; de kleine details in beeld en gebaar waarmee mensen vossen worden of eksters of reëen, de choreografie van groepsverplaatsingen, de stand van de sterren in het gewelf, de lichtflitsen van de schoten uit de jachtgeweren, de boodschap over klimaatverandering en de manier waarop wij dieren misbruiken. Wat is moord, wat is wraak, wat is recht? Zijn mensen dieren of zijn dieren gelijk aan mensen?

Maar het is toch echt Hunter die in dit totaaltheater de absolute kern vormt; als de onzichtbare want oudere vrouw die ooit bruggen bouwde en onderwijzer was en zich nu als detective opwerpt. Mede vanwege die hoofdpersoon op leeftijd koos McBurney voor het boek van Tokarczuk. “Ik kende Olga’s werk niet maar las het nadat haar in 2019 de Nobelprijs voor literatuur was toegekend. Het is niet de meest logische keuze voor een theaterbewerking, maar ik wilde deze stem een podium geven, ik wilde zien hoe het publiek zou reageren als het direct wordt aangesproken door een vrouw van een zekere leeftijd.”

Hij herinnert zich zelf nog goed hoe gefrustreerd en boos zijn eigen moeder was toen ze in de zestig was en zich steeds minder gezien voelde. “Maar wat dit stuk zo interessant maakt, is dat Janina haar onzichtbaarheid juist als een soort superkracht gebruikt tegen de mensen die haar onzichtbaar maken.”

Ongelooflijk grappig

Janina praat tegen zichzelf, tegen anderen, met anderen, de tekst uit het boek als solide basis. Maar vaak grijpt ze de microfoon die vooraan op het podium staat en die ze zich ook niet licht laat afpakken. Een metafoor, zegt McBurney: wie de microfoon heeft, eist zijn stem op. “De microfoon staat voor spoken word, voor stand-upcomedy, voor het getuigenbankje, voor een redevoering. Een microfoon heeft politieke connotaties, en verwijst naar muziek, naar een rockband. En: met die microfoon als technisch middel creëert Janina een intieme band met het publiek, kruipt in het hoofd van de toeschouwers.”

Waar Janina zich haast sjamanistisch één voelt met de natuur en de heilige wetten daarvan, zijn het de mannen die alles verwoesten. McBurney licht toe hoe Tokarczuk deze aanklacht hiërarchisch opbouwt: de eerste dode die valt, is een ongeletterde werkman die zijn hond mishandelt en stroopt en jaagt, de tweede is een potentaat, zij het een kleine, plaatselijke.

Maar met nummer drie, de vossenfokker, komt de nouveau riche aan de beurt, dan gaat het om economische macht. Nummer vier, de voorzitter: politieke macht. Nummer vijf, de pastoor: religieuze macht. “De macht van het patriarchaat in elke laag van de samenleving is waar Janina tegen vecht en wat moet worden bevochten.”

Maar in die strijd, dat moet benadrukt worden, geeft Tokarczuk veel ruimte aan Janina’s eigenzinnige humor, en McBurney benut meer nog dan in het boek bijrollen en een stonede scène voor komisch spel. Die lichtere toets is des te belangrijker voor de boodschap, vindt McBurney. “Sommige mensen zeggen dat tragedie dieper is dan komedie, maar voor mij is het andersom. Tragedie is een mythe en komedie een manier om de waarheid te onthullen. Juist hieruit blijkt hoe geestig en slim Janina is – en hoe ongelooflijk grappig Kathryn als haar vertolker.”

Drive Your Plow over the Bones of the Dead, 3-5 juni, Theater Amsterdam