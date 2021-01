De deepfakes van Cruijff bij Beau waren extreem ongemakkelijk

RTL Exclusief. Beeld -

Bekende Nederlanders imiteren is net zoiets als zingen: kun je het niet, dan doe je niemand er een plezier mee. Een les die Matthijs van Nieuwkerk proefondervindelijk leerde: de tenenkrommende persiflages uit de eerste Matthijs gaat door ontbraken zaterdagavond. Een inzicht dat Lips de makers van RTL Exclusief, gisteravond te zien, ook van harte gunt.

Het programma was sinds een proefaflevering rond de jaarwisseling al twee keer van concept veranderd: van ‘Beau van Erven Dorens interviewt typetjes’ naar ‘Beau van Erven Dorens speelt nieuwsquiz met typetjes en BN’ers’, en uiteindelijk ‘Beau van Erven Dorens speelt nieuwsquiz met BN’ers terwijl typetjes op een scherm ­verschijnen’.

Die quiz bestond gisteravond uit vragen als: ‘De avondklok geldt niet voor Diederik Gommers, waar of niet waar?’ en: ‘Gaan Melania en Donald Trump scheiden?’ Aan de BN’ers van dienst – zangeres Samantha Steenwijk en talkshowhopper Michiel Vos, een paar uur eerder al te zien in RTL Boulevard – om te raden wat fake was. Het kon Lips weinig boeien; de al dan niet gemanipuleerde filmpjes waren flauw en het format gekunsteld.

Dat deepfakeversies van Twan Huys, Maarten van Rossem en zelfs Johan Cruijff (van de kritiek op die imitatie trekt RTL zich dan weer niks aan) zogenaamd live inbelden naar de studio, was zo ongemakkelijk dat Lips plaatsvervangende schaamte kreeg. Denk je als kandidaat in een wannabe-Dit was het nieuws te zijn beland, moet je ineens meespelen in De TV Kantine light.

Extreem actueel wilde het ook allemaal niet worden. Zo hadden teamcaptains Gerard Joling en operazangeres Francis van Broekhuizen vorige week genoten van Lady Gaga tijdens Bidens inauguratie. Over de rellen in eigen land mocht Humberto zich even later buigen in een talkshow met beproefd format. Nog even volhouden, Beau, dacht Lips. Dan mag jij ook weer doen waar je goed in bent.

