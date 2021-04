De dankbaarheid is groot, maar het donorleed ook

De 100: wachten op een donor. Beeld -

Een orgaan aan iemand anders afstaan, is toch wel de ultieme vorm van naastenliefde. Prima onderwerp dus voor de EO, waar Bert van Leeuwen honderd mensen volgt die op de wachtlijst staan voor een donororgaan.

Het begon positief: de 12-jarige Wende had net een donorhart gekregen. Na een lang revalidatietraject kon ze eindelijk een normaal leven leiden: een hele dag naar school, een stukje fietsen, een keer paardrijden.

De dankbaarheid in De 100 is groot, maar het donorleed ook. Careljan staat al 6 jaar op de wachtlijst voor een nieuwe lever. Als hij doodziek wordt opgenomen in het ziekenhuis, maakt hij een positief filmpje vanuit bed. “Het goede nieuws: Careljan staat nu op nummer 1 op de donorlijst!”

Het slechte nieuws volgde snel: Careljan werd zo ziek dat hij in een kunstmatige coma wordt gehouden in afwachting van een nieuwe lever. Maar die komt maar niet. De donorlijst staat soms lang stil, verklaart zijn arts.

Careljan had zelf een aantal mensen gevonden die bij leven een deel van hun lever aan hem wilden afstaan. Maar geen van hen bleek een goede match.

Voor de 30-jarige Prya is het leed omgekeerd. Ze weet dat het van levensbelang is dat ze een nieuwe nier krijgt. En dat alleen een nier van haar broer of zus haar waarschijnlijk kan redden. Maar dat durft ze hen niet te vragen. Ook niet met hulp van de grote verzoener van Het Familiediner Van Leeuwen.

Door de infoblokjes over de lange wachtlijsten dacht Lips af en toe naar een extra lange Postbus51-campagne van de overheid voor het Donorregister te kijken. Of dat erg is? Het werkte wel, geeft Lips toe. Hij logde tijdens het kijken toch even in met z’n DigiD om te zien hoe hij ook alweer in het Donorregister vermeld staat.

