De cirkel is rond: Patty Brard keert terug naar Almere, Johnny de Mol naar HLF8

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: van Big Brother tot La Brard, de Hilversumse draaideur stopt nooit.

‘Wat je uitzendt, komt bij je terug,’ stond laatst op een zachtroze Instagramaccount dat yogaretraites op Ibiza aanbiedt. Taalkundig valt er wel wat aan te merken op deze waarschijnlijk krukkig vertaalde Oosterse tegeltjeswijsheid, maar betrek het op het Hilversumse televisiewereldje en het blijkt een waarheid als een koe.

Zo begon vorige week een nieuw seizoen van Big Brother. Dat klinkt als een echo uit een ver verleden, maar vorig jaar was er ook gewoon een seizoen van Big Brother op de buis, net als het jaar daarvoor. En sinds september zitten ook al 40 mensen in een loods in Lelystad, voor het programma Een jaar van je leven.

De geschiedenis van Big Brother kennen we: Nederland was eind 1999 in de ban van Willem (‘matennaaier’), Ruud (‘effe knuffelen’) en Sabine (‘het Tilburgse matras’ – slutshaming was toen nog heel normaal). Ondergetekende reed zelfs naar Almere om getuige te zijn van de ontknoping, kocht daar voor 15 gulden een rood Ruudpetje met blond haar eraan vast, enkel en alleen om 23 jaar later in de krant te kunnen zeggen dat-ie erbij was. (Pubquizweetje: de uiteindelijke winnaar Bart Spring in ‘t Veld zou later samen met Willem Oltmans, die hem een ‘alleraardigst leuk ventje’ vond, naar Bagdad afreizen om vice-premier en rechterhand van Saddam Hoessein Tariq Aziz te interviewen.)

Terror Jaap

We zijn een kleine kwart eeuw verder en nog steeds laten mensen zich maandenlang vrijwillig opsluiten in de hoop op roem en prijzengeld. Dat laatste valt trouwens nogal tegen: Jill, de winnaar van de editie van 2021, zei onlangs dat de 70 duizend euro die ze vergaarde direct naar de Belastingdienst is gegaan. ‘Ik heb niks meer over.’ Dat doet dan weer denken aan Terror Jaap, winnaar van De Gouden Kooi, die het miljoen dat hij won zag verdampen omdat hij bij de DSB-bank van Dirk Scheringa had belegd. Net als Big Brother Bart had ook Jaap journalistieke ambities die hem met dubieuze figuren in contact brachten: hij interviewde meermaals Joran van der Sloot. De kans dat we die laatste trouwens ook nog terugzien op tv is dan wel weer gering.

De Mol en La Brard

Wel terug van weggeweest: Johnny de Mol. Hij vertrok bij talkshow HLF8 nadat hij door zijn ex was beschuldigd van mishandeling. Johnny ging vrijuit, maar was dusdanig aangeslagen dat ie een tijdje op een ‘een eiland in de Indische Oceaan’ vertoefde. Maar binnenkort keert hij, eens per week, terug bij het prettig chaotische borreluurtje op SBS6.

En dan was er nog een nieuwtje over Patty Brard: die verhuist naar Almere (ze heeft ook een huis op, waar anders, Ibiza). ‘Vooroordelen zijn zo 2001,’ beet ze op Instagram de Almerehaters preventief toe. Dat jaartal koos ze vast niet toevallig: in 2001 was La Brard presentatrice van Big Brother, dat zich afspeelde in Almere. Zo zie je: wat je uitzendt, komt bij je terug.