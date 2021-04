De BV André Hazes bloeit als nooit te voren: ‘André is onsterfelijk geworden’

In het jaar dat volkszanger André Hazes 70 zou zijn geworden, bloeit zijn nalatenschap als nooit te voren. Nieuwste onderneming van de BV Hazes is de documentaireserie Kleine jongen. ‘André is onsterfelijk geworden.’

“Ik denk niet dat Dré had verwacht dat hij zestien jaar na zijn dood nog zó zou leven,” verzucht weduwe Rachel Hazes in de eerste aflevering van Kleine jongen, de nieuwe vierdelige documentairereeks over de volkszanger. Die zou in juni 70 jaar zijn geworden. En dat biedt uiteraard ruimte voor een nieuwe golf aan Hazesherinneringen.

Maar eigenlijk is er, bewezen de jaren sinds het verscheiden van de volkszanger met gemak, helemaal geen extra aanleiding nodig om weer even stil te staan bij Hazes’ nalatenschap. De meester van de smartlap is nog steeds alomtegenwoordig in de Nederlandse media en dat maakt Rachel, de ijverige bewaker van zijn erfenis, zichtbaar trots.

Volgens Rachel is Kleine jongen ‘de eerste documentaire die zeer uitgebreid vertelt over het intense leven van André’. Het verschil met het geniale Zij gelooft in mij van filmmaker John Appel uit 1999 moet hem daarbij dan in de lengte zitten. Want Kleine jongen komt met vier afleveringen van drie kwartier op ruimschoots het dubbele uit. Tijd genoeg om in het eerste kwart uitentreuren terug te blikken op die keer dat Hazes van het vakantieappartement in Benidorm een huishoudelijk rampgebied maakte in een poging tot koffiezetten.

Hoe je het belang van die anekdote ook inschat, het tekent de toewijding van de weduwe dat ze voor de camera ruim twintig jaar na dato de zaak rond de overgekookte Spaanse koffiepot nog nauwkeurig poogt te reconstrueren.

Het merk Hazes

Het moge duidelijk zijn: er is één stuwende kracht die het merk Hazes nu al ruim 16 jaar in het brandpunt van de belangstelling houdt en dat is Rachel. De geboren Rotterdamse ontmoette Hazes toen hij een gearriveerde ster en zij een tienermeisje was. Op haar 21ste trouwde ze met hem. Na zijn overlijden in 2004 werd Rachel beheerder van zijn muziekrechten en ook de facto directeur van de BV Hazes. Geen beslissing die het imago van wijlen haar echtgenoot raakt, gaat niet eerst langs haar.

“Nog altijd ben ik elke dag met André bezig,” zei ze eerder tegen deze krant. “Vaak tot diep in de nacht. En ik doe alles zelf, nog steeds. Ik wil dat het goed gebeurt. Het gaat wel om André, hè? Maar het is veel werk. Een paar jaar terug heb ik er een flinke terugslag van gehad. Artsen raadden me aan te gaan delegeren, maar dat lukt me totaal niet.”

Still uit Kleine jongen. Beeld AVROTROS

De lijst met memorabilia in alle formaten die Rachel aanlegde sinds ze aan het roer van de Hazesfranchise kwam te staan is enorm. Een standbeeld in de Gerard Doustraat – Rachel liet het vervaardigen in Hongkong, waar ze bedreven zijn in exact kopiëren, nadat Nederlandse kunstenaars er te vrijzinnige ideeën op na bleken te houden – was in 2005 het eerste gedenkteken. Het werd op Hazes’ eerste sterfdag onthuld, toen ook zijn as per vuurpijl de Noordzee bij Hoek van Holland op werd geschoten. De lancering was live op televisie. Een zesdelige ­reportageserie, Namens André, van de Tros, documenteerde de voorbereidingen; een boek van Rachels hand besloot de eerste herdenking.

In 2012 ging de musical in première. Jubelende recensies zorgden voor een speeltijd van bijna drie jaar. Volgend jaar gaat de voorstelling – eveneens ter gelegenheid van Hazes’ 70ste verjaardag – opnieuw de theaters in. Martijn Fischer speelt weer de hoofdrol, zoals hij dat ook deed in Bloed, zweet en tranen, de biografische film uit 2015.

Laatste loot aan de bloeiende boom van Hazes-spin-offs is de tv-serie Kleine jongen, waarvoor Rachel na John Appel niet opnieuw een documentairemaker uit het filmcircuit wilde. Ze koos voor het commerciële Vincent TV Producties, dat in het tweede shot zijn hoofdpersoon in koeienletters aankondigt met ‘Een Nederlandse volksheld om nooit te vergeten.’

Overbodig uiteraard, maar Rachel opereert nu eenmaal volgens het principe dat je voor zaken rondom haar echtgenoot beter het zekere voor het onzekere kunt nemen. Met die kruising van Rotterdamse nuchterheid en accuratesse gaat ze in de documentaireserie ook het productieproces van het beeld van André door Madame Tussauds te lijf.

Wassen beeld

Haar aanvankelijke twijfel vanwege het veto dat de zanger bij leven uitsprak over zo’n wassen imitatie (Rachel: “Het frustreerde André dat die jongen die Idols won er eerder eentje kreeg dan hij.”) heeft plaatsgemaakt voor praktische slagvaardigheid: “Dreetje belde en zei dat ze van hem ook een beeld wilden. Prachtig, natuurlijk. Maar alleen als z’n vader er ook bij mocht.” Het beeld is er inmiddels.

Still uit Kleine jongen. Beeld AVROTROS

De belangrijkste pijler onder het merk Hazes blijft vanzelfsprekend de muziek. Deze week kondigde de concertreeks Holland zingt Hazes zijn negende – november dit jaar – en meteen ook zijn tiende editie voor volgend jaar maart aan. Het jaarlijkse meezingfeest met Nederlandse artiesten in de Ziggo Dome is met ruim een half miljoen bezoekers in acht jaar een van de lucratiefste poten van het bedrijf. Bij de huidige veldkaartprijs van 87,50 euro zou de totale omzet inmiddels ruim 40 miljoen euro zijn.

De shows conserveren de uitgelaten kroegsfeer waarin Hazes’ oeuvre tot volle wasdom komt. De afgelopen jaren werd al een zingend hologram geïntroduceerd en afgelopen maand debuteerde de verscheiden levensliedvertolker ook op een livestream met de titel Rondje Hazes. Rachel: “De laatste jaren zag ik in de zaal soms tieners de liedjes woordelijk meezingen. Zij hebben geen actieve herinneringen aan André, maar voelen toch wat hij bedoelde. Dat laat zien dat André onsterfelijk is geworden.”

Familiaire twisten

Dat lijkt in zekere zin te kloppen. De songcatalogus van Hazes floreert. Het verzamelalbum De Hazes 100, dat in 2006 verscheen, beleeft zijn 422ste week in de Nederlandse top 100. Geen album uit de popgeschiedenis stond zo lang genoteerd. Dat de plaat volgend jaar de 500-wekengrens zal passeren, is goed voorstelbaar.

Zelfs op de streamingdiensten – Hazes maakte hun bestaan bij leven nooit mee – zijn zijn hits inmiddels vele malen succesrijker dan die van collega’s uit de volksmuziek als René Froger, Gerard Joling of Jan Smit. Het kan amper anders of zijn twee kinderen, die beiden inmiddels ook een muziekcarrière van nationaal topniveau hebben, hielpen mee die populariteit te stutten. André junior zong lang vooral het werk van zijn vader, Roxeanne moderniseerde de smartlap bij het hippe label Top Notch met slim gekozen elektronica.

De familiaire twisten die de drie op gezette tijden met elkaar uitvochten zullen persoonlijk ongetwijfeld onprettig zijn geweest, maar daar staat tegenover dat er, sinds de twee kinderen hun vleugels uitsloegen, amper een week voorbij is gegaan zonder dat de naam Hazes in de showbizzrubrieken figureerde.

De publiciteit is vaak haar vijand, verzuchtte matriarch Rachel de afgelopen jaren nogal eens. Toch kiest ze bewust voor het laten filmen van haar werk achter de schermen. “Zo ziet iedereen waarmee we bezig zijn en dat ik geen hele dagen bij de kapper of in de nagelstudio doorbreng.”

Kritiek dat rouwverwerking, showbusiness en geld verdienen zo wel erg door elkaar liepen, legt ze naast zich neer. In het AD zei ze daarover eerder: “De figuren die dat zeggen, zullen zich schamen als ze weten wat ik allemaal voor Dré heb gedaan. Alles gebeurt namelijk met respect. En bovendien: ík moet boven kunnen komen bij André. Zij niet.”

Kleine jongen, NPO 3, woensdag, 20.30 uur