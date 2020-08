De buitenbeentjes van De wijde wereld zijn goed terecht gekomen

2Doc: De wijde wereld Beeld NPO 2

Toen er in 2000 twee asielzoekerscentra werden geopend in Amsterdam, was er ook onderwijs nodig voor de kinderen uit die azc’s. De school De wijde wereld voorzag vier jaar in die behoefte en ruim vijftien jaar later organiseerde de inmiddels gepensioneerde schooldirecteur Teade Walma een reünie voor ‘zijn’ leerlingen. Regisseur Sherman de Jesus volgde de reünie en portretteerde drie inmiddels volwassen leerlingen in 2Doc: De wijde wereld.

Zoals Mina, die als meisje uit Irak kwam. Terugkijkend op die tijd zegt ze nu: “Je wil niet ‘het probleemkind’ zijn, of ‘de vluchteling’, je wil gewoon deel uitmaken van de samenleving. Maar ik voelde me wel een buitenbeentje.” Inmiddels hoeft Mina zich na een studie psychologie geen buitenbeentje meer te voelen. In een van de fragmenten speelt ze zelfs ganzenbord.

Schoolgenoot Melika kwam uit Mina’s buurland Iran, samen met haar moeder. Die verliet haar land in de hoop dat vrouwen in Nederland meer rechten zouden hebben dan in Iran. Lips zag ze samen kibbelen, tv kijken en een auto onderzoeken. Ook Melika leek goed terecht te zijn gekomen.

Het derde portret draaide om Hamza, die met zijn broertjes uit Burundi was gevlucht. Zijn moeder had hun verteld dat ze op vakantie gingen naar Europa. Ze bleef zelf achter, vertelt Hamza met tranen in zijn ogen. Hij werkte een tijdje als afwasser (‘Hier heb ik stressbestendigheid geleerd’) en nu in een kledingzaak, maar hij timmert ook aan de weg als rapper.

Het was al met al een optimistisch beeld van geslaagde asielzoekers die op een inspirerende school hebben ge­zeten. Ongetwijfeld heeft De wijde wereld ook minder geslaagde leerlingen afgeleverd – maar die komen nu eenmaal niet op een reünie af.

