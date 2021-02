De bontmuts van Gerri Eickhof stond weer in het draaiboek

Gerri Eickhof bij het NOS Journaal. Beeld -

Het treinverkeer werd weer eens verrast door sneeuw en wind, maar de tv-redacties hadden niets aan het toeval overgelaten. Op1 had niet één, niet twee, maar drie meteorologen ingeschakeld. Piet Paulusma meldde live vanaf de kade bij Harlingen dat er nog geen ijs ligt op het elfstedenparcours.

Het NOS Journaal bleef bij de koers die al dagen geleden was ingezet voor een ijsdag. Tanja Braun meldde zich op een perron en het interviewtje bij een strooizoutpakhuis met gladheidscoördinator Slippens (hihi) was zo voorspelbaar dat het voor het weekend al opgenomen kon zijn. Lips verdenkt het journaal ervan dat zelfs de oude vertrouwde bontmuts van Gerri Eickhof in het draaiboek stond.

Rood omrand. Niet vergeten! Bontmuts.

Volwassenen was aangeraden om alleen een sneeuwballengevecht aan te gaan met iemand uit het eigen huishouden. Dus liet Gerri zich om zes uur van buiten beeld bekogelen. In het deftige achtuurjournaal beperkte hij zich tot de bezwering dat de coronaregels netjes werden nageleefd. Hij had zelfs sneeuwballengooiers gezien met een mondkapje op.

Humberto had op RTL4 ook een weervrouw aan tafel. “Als meteoroloog is dit gewoon kicken,” zei Helga van Leur. Met verder ook gladheidscoördinator Slippens en dezelfde vragen, dezelfde deskundigen en dezelfde komische filmpjes als in alle andere programma’s.

Dat komt er nou van als alle draaiboeken al dagen klaarliggen. RTL Nieuws was iets slimmer geweest. Dat wierp al zaterdag die ene vraag op die ertoe deed. Waarmee glij je een heuvel af nu de winkels dicht zijn en er bij geen webwinkel nog een slee te krijgen is? Nou, niet met de wasmand en ook niet met een koffer, ontdekte RTL.

Terugkijkend op een heel weekend televisie was dit het enige wat Lips ervan had geleerd. Dat het met een boodschappentas wel lukt.

Reageren? hanlips@parool.nl.