De Bob Ross van de kook-tv is meer dan een blij hoofd

Rudolph's bakery, de Bakfiets.

Lips moet het toegeven: hij heeft best een beetje een zwak voor Rudolph van Veen, het boegbeeld en scharnierpunt van 24Kitchen. Je kan niet voorbij deze krocht van het televisiegebeuren zappen zonder te worden geconfronteerd met de Bob Ross van de kook-tv. Met zijn blije hoofd en dito accent lijkt Rudolph de godganse dag in studiokeukentjes tegen camera’s te kwaken. Heb je hém weer, denkt Lips dan. Om vervolgens toch te blijven hangen.

Er wordt nog weleens lacherig gedaan over Van Veen, maar Lips hecht eraan te vermelden dat de man die wij kennen als olijke televisiekok pur sang de enige Nederlander is die de gecertificeerde titel Meesterkok combineert met de net zo beschermde kwalificatie Meesterpatissier. Na internationale kookwedstrijden komt hij steevast thuis met koffers vol medailles. Die man is dus echt goed.

En nu viert hij met 24Kitchen een tienjarig jubileum. De kijkcijfers zijn regelmatig zo laag dat ze onmeetbaar zijn, maar kennelijk heeft het kanaal een niche weten aan te boren. Lips begrijpt dat. De zender verdeelt de 24 beschikbare uitzenduren over internationaal ingekochte collega’s als Jamie Oliver en Nigella Lawson en Nederlandse koks als Danny Jansen en Mounir Toub. Een fijne mix.

Als Rudolph dus niet wéér iets staat te bakken of te koken dus. Zo fietste hij gisteren op een gezellige bakfiets door Zierikzee en liet geen cliché over Zeeland en de Zeeuwen onbenoemd. Want behalve kundig en sympathiek – de man zou geen vlieg kwaad doen – kan Van Veen dus tegelijk nogal irritant zijn.

Ook culinair schuwt hij het cliché niet: op het programma stonden natuurlijk Zeeuwse bolussen en Zeeuwse boterbabbelaars. Schools en voorspelbaar. Maar ja, ­hoewel Lips zich niet kan heugen ooit zulke bolussen te hebben gegeten, zat hij toch wéér braaf mee te schrijven met de recepten.

