De BN’ers in Expeditie Robinson klappertanden in Kroatië

Als culinair geweten viel Rob Geus vorige week al door de mand omdat hij op het eiland risotto kookte met zoveel zeewater dat die niet te vreten was. Beeld RTL 4

Op de lange, lange lijst coronagedupeerden kunnen we inmiddels ook de hongerlijdende en vuur makende BN’ers in Expeditie Robinson bijschrijven. Normaal konden ze na alle ontberingen tenminste nog thuis vertellen hoe het is om te bivakkeren op een tropisch eiland, maar vanwege corona vonden ze zichzelf dit jaar terug in Kroatië. Klappertandend van de kou, want de zomer moest nog beginnen.

Geen kokosnoten, cassave en bananen te bekennen, dus ook geen noodrantsoen onder handbereik. Wie een vis wilde vangen, eindigde zo ongeveer met onderkoelingsverschijnselen. In de tropen regent het vaker, maar dan droogt alles wel weer. In het koele voorjaarszonnetje boven Kroatië sop je een dag later nog in je sokken.

Dat Lips bleef hangen tijdens het zappen had alles te maken met Rob Geus, die in het verleden voor SBS6 met draaiende camera restaurantkeukens binnenviel om ze te betrappen op versleten koelkastrubbers. Als culinair geweten viel hij vorige week door de mand omdat hij op het eiland risotto kookte met zo veel zeewater dat die niet te vreten was. Daar werd Lips best vrolijk van.

Door zijn negativiteit, een blessure en gewoonweg omdat hij tergend langzaam was, werd hij een blok aan het been voor de rest van de groep. Maar toen die hem kon wegstemmen viel de keuze toch op nieuweling John de Bever. Die gooide zijn eigen glazen in door zijn gekonkel, hoewel hij Lips meteen voor zich won door de verzuchting dat hij zo veel honger had dat hij zelfs een geflambeerde papegaai zou lusten.

Einde van het liedje was dat de eilandbewoners nog een week langer zaten opgescheept met Rob Geus. Die mocht blijven, terwijl hij inmiddels nog minder vertrouwen genoot dan Hugo de Jonge op het dieptepunt van de coronacrisis. Arme, arme hongerlijdende en vuur makende BN’ers.

