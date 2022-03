De Bezige Bij lanceert online platform Revolusi voor verhalen over onafhankelijkheidsstrijd

4 januari 1949: Nederlandse militairen in Mangelang, Java. Beeld Getty Images

Veel verhalen over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd zijn onbekend en niet gehoord. Daarom lanceert De Bezige Bij de website Revolusi.nl, een onafhankelijk platform van en voor iedereen. Dit platform biedt de kans om verhalen over Indonesië te delen. Elk verhaal – van ooggetuigen, nabestaanden, familieleden, vrienden of bekenden – over de koloniale tijd, de Japanse bezetting of de onafhankelijkheidsstrijd is de moeite waard.

De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang gezien als een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis.

Vele lezersbrieven

Vijf jaar lang werkte David Van Reybrouck aan zijn monumentale Revolusi. Hij interviewde bijna tweehonderd mensen, de laatste nog levende getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd, in Indonesische rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op verafgelegen eilanden. Ook in Nederland bracht zijn onderzoek tal van nieuwe verhalen aan het licht.

Van Reybrouck: “Toen ik aan Revolusi werkte, was het een voorrecht om al die getuigen te mogen spreken. Tegelijk besefte ik dat er nog zoveel verhalen onbekend zijn. Ik hoop echt dat deze site een aantal nieuwe stemmen en perspectieven zichtbaar mag maken. De vele lezersbrieven die ik kreeg, bevatten alvast schatten aan informatie.”

Aangrijpende getuigenissen, taboes in de familie, ongeopende kisten met correspondentie en foto’s op zolder, maar ook vragen over de kolonisatie van Indonesië vinden een plek op Revolusi.nl. Inzendingen kunnen desgewenst anoniem worden opgenomen.