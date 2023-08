De beugelbekkies, bakvissen en buitenbeentjes kunnen aardig voetballen; logisch nadenken is toch wat anders

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hun opvalt op tv. Vandaag: Het veld van onze dromen – van Mokum tot Maccabiade.

Omdat Joodse sporters vaak geen lid mochten worden van algemene sportverenigingen werd bijna een eeuw geleden de Maccabiade opgericht, de Joodse Olympische Spelen. De eerste editie werd gehouden in 1932, de 21ste vorig jaar, in Israël.

Omdat er toen voor het eerst meisjesteams van onder de zestien jaar mee mochten voetballen leek het documentairemaakster Yael van der Schelde leuk om een Amsterdams meisjesteam te volgen in de aanloop naar en tijdens de Maccabiade. De documentaire die dat opleverde, Het veld van onze dromen, was maandagavond te zien bij de EO op NPO 2. Een herhaling weliswaar, maar na de recente uitschakeling van het vrouwenteam op het WK voetbal was het een aardige pleister op de wonde.

Voor giechelende bakvissen en babbelende beugelbekkies is geen plaats in het team van de strenge coach Robina: “Dan ga je maar tennissen of zo.”

Dus stuurt ze de veertienjarige kletskous Jade weg tijdens een bespreking op het veld. Die ziet dat toch anders, vertelt ze later op haar tienerkamer: “Ik ben wel druk of zo, maar ik maak het team wel wat gezelliger.”

Jade heeft geen hoge dunk van het niveau van het team: “Wij hebben hier niet zoveel Joden dus we moeten het hier maar mee doen, wij moeten iedereen toelaten.”

Esra, de vijftienjarige sterspeelster, is een stuk fanatieker: “Mijn leven bestaat alleen maar uit voetbal. Soms kan ik echt wel over mijn grenzen gaan om te winnen.”

Dat zal ook nodig zijn want de Nederlandse meiden zijn op de Maccabiade ingedeeld in een pittige poule, met Brazilië, de VS en Argentinië als tegenstanders. Desondanks weten ze de halve finales te bereiken en na een spannende penaltyreeks zelfs de finale.

Maar belangrijker dan die resultaten is hoe het team een vriendinnengroep wordt waarin ook de buitenbeentjes hun plek vinden. Zoals de donkere Jazzy, die in de VS werd geboren en door Nederlandse ouders werd geadopteerd (“Ik ben Joods door adoptie.”). Of de verlegen Zora, die vanwege haar korte coupe in Israël regelmatig voor jongen wordt aangezien.

De vrouwelijke regisseur wist het vertrouwen van de meisjes te winnen en durft ze op hun kwetsbaarst te tonen. Zoals wanneer ze weer eens de mantel uitgeveegd krijgen door coach Robina: “Jullie hebben puberbreintjes, jullie kunnen nog niet logisch nadenken!”

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen.