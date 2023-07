De beste muziek van popjaar 2023 – tot nu toe

De eerste helft van popjaar 2023 zit er op. Van deze albums, concerten en boeken genoot onze muziekredacteur Peter van Brummelen.

1. Durand Jones: Wait Til I Get Over (album)

Ouderwetse soulmuziek, maar dan wel met een soms heel ruig en ruw randje. Er zit gospel in, er zit ook rock in. Durand Jones kan een fijne schreeuwstem opzetten, maar komt ook kwelend goed weg. Dat het 2023 is, blijkt uit het nummer That Feeling, waarin Jones onomwonden zijn liefde aan een man verklaart. Lees onze recensie van Wait Til I Get Over van Durand Jones terug.

2. The Weeknd in de Johan Cruijff Arena (concert)

Hij liep de helft van het concert met een futuristisch masker op en de bij dit soort concerten gebruikelijke videoschermen ontbraken. Toch wist de Canadese R&B-zanger The Weeknd van alle artiesten en groepen die de afgelopen tijd in de Arena optraden misschien wel het best een ware connectie met het publiek te maken. Een catwalk die zich uitstrekte over bijna de volle lengte van het stadion werkte daarbij goed. Lees onze recensie van het concert van The Weeknd in de Arena terug.

3. Jessie Ware: That! Feels Good!

Na drie jaar toch wel een beetje uitgeluisterd op Future Nostalgia van Dua Lipa? Jessie Ware heeft op That! Feels! Good! ook van die lekkere neo-disco in de aanbieding. De jarenzeventigsound van Chic, Donna Summer en The Trammps vertaald naar het nu. En met haar prachtige accent geeft Ware er een typisch Brits tintje aan. Lees onze recensie van That! Feels Good! van Jessie Ware terug.

4. Diverse artiesten: De toekomst laat me koud (album)

Geweldig verzamelalbum met veelal hoogst obscure Nederlandstalige new wave uit de vroege jaren tachtig. Dat was geen vrolijke tijd, maar de alternatieve muziek bloeide. In Amsterdam, maar ook ver daarbuiten. Hulde aan samensteller Niek Hilkmann die al die indertijd in heel beperkte oplages verschenen nummers wist op te sporen. Lees onze recensie van De toekomst laat me koud terug.

5. Someone: Owls (album)

Someone is de artiestennaam van Tessa Rose Jackson, een Amsterdamse met Britse roots. Het is een wonder dat ze niet veel bekender is. Ze heeft een prachtige stem en schrijft geweldig liedjes. Het door een roadtrip door het zuiden van de VS geïnspireerde album Owls bevat heerlijk dromerige en licht zweverige pop. Dreampop? Zelf prefereert ze de term psychpop. Lees onze recensie van Owls van Someone terug.

6. Jurvest (feest in Paradiso)

Hij heeft de leeftijd der zeer sterken bereikt, zoals dat in de Bijbel heet, maar zijn vetkuif staat nog altijd even fier overeind. Jer Schurpenzeel staat ook nog gewoon achter de bar in Maloe Melo, zijn in rock-’n-roll en aanverwante genres gespecialiseerde muziekcafé aan de Lijbaansgracht. Zijn tachtigste verjaardag was aanleiding voor een compleet festival in Paradiso, waarop bejaarde rockers en jonge punkers broederlijk en wild tezamen kwamen. Kan Jurvest geen jaarljkse traditie worden? Lees ons interview met Jur Scherpenzeel.

7. Paul McCartney: Eyes of the Storm (boek)

Ja, heb je hem weer met z’n Beatles... Ja, sorry, maar deze moet er bij. Nooit weten we genoeg van The Beatles. En altijd blijkt er toch nóg een boek op de voor de groep gereserveerde boekenplank te passen. Uit de archieven van McCartney zelf komt Eyes of the Storm, een fotoboek met door Macca in 1964 geschoten materiaal. Toen The Beatles het nog leuk vonden overal massa’s fans op de been te brengen. Voor wie deze zomer Londen aandoet: de foto’s zijn ook te zien in de National Portrait Gallery. Lees onze recensie van Eyes of the Storm terug.

8. Janelle Monae: The Age of Pleasure (album)

Niet langer worden de songs van Janelle Monáe bevolkt door androids en andere futuristische wezens, maar is zij zelf er het hoofdonderwerp. En over seks gaat het ook veel. Het levert een fijn funky en zeer zwoel album op. Ideaal voor de zomer: Monáes R&B heeft op The Age of Pleasure in meerdere songs een zonnige latin touch. Lees onze recensie van The Age of Pleasure van Janelle Monae terug.

9. Depeche Mode (concert in de Ziggo Dome)

Dat de groep na alle tegenslagen nog bestaat (weliswaar gereduceerd tot duo) is al bijzonder, maar wie had verwacht dat Depeche Mode zo’n goed concert zou geven in Amsterdam? De vooral op synthesizers gespeelde muziek klonk donker en zwaar, maar er gloorde ook hoop. Maar de muziek was helaas ook krankzinnig hard. Dat was de afgelopen tijd schering en inslag bij concerten in de Ziggo Dome en de tegenoverliggende Arena, maar het geluidsvolume bij Depeche Mode sloeg alles. Wie geen oordopjes inhad, liep serieus risico op levenslange tinnitus. Dat is muziek echt niet waard. Lees onze recensie van Depeche Mode in Ziggo Dome terug.

10. De Toegift: De Toegift (album)

De grote verrassing begin dit jaar op Noorderslag, het jaarlijkse festival in Groningen waar vooral nieuw talent wordt gepresenteerd. De Toegift combineert folk met jazz en slaat af en toe ook een psychedelisch zijpaadje in. En dan zijn er ook nog sterke, zwaar romantische teksten, die op een niet al te nadrukkelijke manier literaire kwaliteit hebben. Lees ons interview met zanger Max Ventulé van De Toegift.