De beste kunst in Amsterdam van het eerste halfjaar van 2023 (en welke tentoonstelling kun je nog zien?)

De eerste helft van kunstjaar 2023 zit erop. Deze tentoonstellingen in Amsterdam stegen boven het aanbod uit – een deel is nog steeds te zien in de stad.

1. Vermeer in het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum wijdde dit voorjaar voor het eerst een overzichtstentoonstelling aan de 17de-eeuwse meester Johannes Vermeer. Daarvoor kwamen 28 schilderijen uit het bewaard gebleven oeuvre van Vermeer naar Amsterdam (na de terugkeer van Meisje met de parel naar het Mauritshuis in de paasvakantie nog 27). De tentoonstelling was een ongekend succes: er kwam een recordaantal van ruim 650.000 bezoekers, zij waardeerden Vermeer gemiddeld met een 8,7. Het feest is nog niet helemaal voorbij: in de Eregalerij zijn tot en met 10 oktober naast de vier Vermeers uit de collectie van het Rijks – Het melkmeisje, Het straatje, De liefdesbrief en Brieflezende vrouw – ook nog Jonge vrouw aan het virginaal (in bruikleen van het particuliere The Leiden Collection uit New York) en Meisje met de rode hoed (uitgeleend door de National Gallery of Art in Washington) te zien. En ondertussen opende in de beeldentuin van het Rijks ook weer een bijzondere, gratis toegankelijke tentoonstelling van beeldhouwer, schilder en fotograaf Richard Long.

Saodat Ismailova – 18,000 Worlds, in Eye Filmmuseum. Beeld Studio Hans Wilschut

2. 18.000 worlds in Eye

Filmmuseum Eye presenteerde de eerste grote overzichtstentoonstelling van de Oezbeekse filmmaker/kunstenaar Saodat Ismailova, die vorig jaar werd onderscheiden met de Eye Art & Film Prize. Met films, foto’s en installaties opent ze deuren naar biografieën, persoonlijke herinneringen, filmgeschiedenis, gearchiveerd nieuws en alternatieve staten van bewustzijn. Maar het zag er allemaal ook gewoon heel mooi uit, die complexe, gelaagde cultuur van haar moederland en de verborgen wereld van mythen en rituelen in Centraal-Azië.

Kreupelhout met twee figuren van Vincent van Gogh. Beeld Bridgeman Images

3. Van Gogh in Auvers. Zijn laatste maanden in het Van Goghmuseum

Vincent van Gogh arriveerde op 20 mei 1890 in het Noord-Franse dorp Auvers-sur-Oise, niet ver van Parijs. Na een jaar in een kliniek in het zuiden te hebben gezeten, was hij hoopvol gestemd dat deze nieuwe omgeving hem goed zou doen. Dat klopt maar deels. Hij zou er in zeventig dagen 74 schilderijen maken, waaronder enkele van zijn allergrootste meesterwerken, zoals Korenveld met kraaien, en meer dan vijftig tekeningen. Maar op 27 juli 1890, vlak nadat hij Boomwortels had geschilderd, schoot hij zich in de borst. Hij wist naar zijn pension te strompelen, waar hij twee dagen later overleed. Bijna alle werken zijn nog tot en met 3 september te zien in een overweldigende expositie – een van de beste in de afgelopen jaren in het Van Gogh.

Willem de Haan bij Vriend van Bavink. Beeld Willem de Haan

4. Before the scenes van Willem de Haan bij Vriend van Bavink

De Rotterdamse kunstenaar Willem de Haan benaderde vijf kunstenaars uit de stal van galerie Vriend van Bavink: of hij een kunstwerk van ze mocht tentoonstellen – niet zomaar aan de muur, maar in een replica van de ruimte waarin het werk is ontstaan. Om precies te zijn: in een eigenhandig door De Haan gemaakte kopie van om en nabij een vierkante meter, inclusief alle aanwezige kunstenaarsbenodigdheden én troep die er lag toen De Haan met fototoestel en meetlint op bezoek ging. Het resultaat was een geestverruimende expositie van een soort crime scenes, waarin tal van details verstopt zitten over de productie van het kunstwerk.

Beeld uit Istanboel van Ara Güler. Beeld Ara Güler Museum.

5. A Play of Light and Shadow van Ara Güler in Foam

Ara Güler geldt als de belangrijkste Turkse fotograaf annex fotojournalist van de 20ste eeuw, maar geniet in het Westen maar beperkte bekendheid. De overzichtstentoonstelling in Foam, die nog tot en met 8 november te zien is, laat zien hoe onterecht dat is. ‘Het Oog van Istanboel’, zoals zijn bijnaam luidde, legde de wereld in Turkije en daarbuiten vast, meestal in zinderende zwart-witfotografie. Ara Güler is overigens alweer de tweede ontdekking van het fotomuseum aan de Keizersgracht; eerder dit jaar presenteerde Foam, dat na een roerige periode sterk is teruggekomen, een even indrukwekkend retrospectief van de volkomen onbekende Zuid-Afrikaanse fotograaf Ernest Cole (1940-1990)

Het 38 meter lange kunstwerk van kunstenaar en activist Keith Haring in de erezaal van het Stedelijk Museum. Beeld ANP

6. Amsterdam Notes van Keith Haring in Stedelijk Museum

Er kwamen twee hoogwerkers en vier medewerkers aan te pas om de 38 meter lange tekening die de Amerikaanse graffitikunstenaar Keith Haring (1958-1990) in 1986 in één dag maakte voor het Stedelijk Museum weer op zaal te installeren. Het was de moeite waard. Het fragiele werk, dat maar zelden kan worden geëxposeerd, is ‘vintage Haring’, met hysterische zwarte en witte mannetjes, dieren, monsters en fantasiefiguren, piemels, homoseks en skeletten, maar ook met elementen die typisch waren voor dat moment, zoals de introductie van de computer en de ramp met de spaceshuttle Challenger, die nog geen twee maanden eerder live op televisie te zien was geweest. Nog tot en met 5 november te zien.

Een portret van Joseph Adibleku, te zien bij Knights in Shining Armour. Beeld Virgil Abloh

7. Knights in Shining Armour (reappropriating the appropriated) bij CBK Zuidoost

In het jaar waarin 150 jaar afschaffing van de slavernij wordt herdacht, pakte CBK Zuidoost uit met een ijzersterke tentoonstelling waarin raciale stereotyperingen op hun kop worden gezet. Wie Knights in Shining Armour (reappropriating the appropriated) bezocht, kreeg het gevoel de wereld van de oude meesters binnen te stappen; de expositieruimte had de uitstraling van een 17de-eeuws stadspaleis. Er stond ook twee torchères: standbeelden van een Afrikaanse man en vrouw die grote kaarsen vasthouden. Drie, vier eeuwen geleden was dat misschien normaal, maar anno 2023 voelde die reductie van zwarte lijven tot kaarsenstandaard bijzonder ongemakkelijk.

Letizia Battaglia hurkend op de plek van een moord in Palermo in 1976. Beeld Franco Zecchin

8. Letizia Battaglia bij LangArt

In de tentoonstelling Avanti! bij LangArt brachten veertien kunstenaars, onder wie wereldberoemde zoals Alfredo Jaar en Marlene Dumas, een eerbetoon aan de Siciliaanse journalist en fotograaf Letizia Battaglia, die vorig jaar op 87-jarige leeftijd overleed. Battaglia werd beroemd met haar foto’s van het dagelijks leven in haar geboortestad Palermo, vooral van de foto’s van de maffia die ze daar in de jaren zeventig tot negentig maakte. Ze fotografeerde mensen die vermoord waren door de onderwereld, op straat of in een appartement. Battaglia reed op haar Vespa door de stad, de politieradio leidde naar de plaats delict van een maffiamoord, soms vier of vijf per dag.