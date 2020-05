De beste foto’s van 2019 vanuit een kijkvak

De ‘coronaproof’ World Press Phototentoon­stelling in De Nieuwe Kerk is prettig ruim van opzet. Het gedrang is daardoor minder, de ervaring exclusiever.

‘We hadden het heel anders bedacht,” zei Cathelijne Broers, directeur van De Nieuwe Kerk, woensdag, tijdens de persvoorbezichtiging van de World Press Phototentoonstelling. Ze vertelde dat ze de afgelopen weken vaak had moeten denken aan de fraaie zwart-witfoto van een jonge danser die een sierlijke sprong maakt, met één been en een kruk, gemaakt door de Zuid-Afrikaan Alon Skuy (3de prijs in de categorie portretten). Die jongen was een veelbelovend voetbaltalent, maar kanker maakte een einde aan zijn droom om profvoetballer te worden.

Hij heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, wilde Broers maar zeggen, zoals De Nieuwe Kerk en World Press Photo ook moesten pionieren na de intelligente lockdown.

Samen met de vormgevers van Northern Light maakten De Nieuwe Kerk en World Press Photo van de nood een deugd: ‘de eerste 100 procent coronaproof tentoonstelling in de 1,5 meter­samenleving’. Om aan de eisen van het RIVM te voldoen is de tentoonstelling ‘gestretcht’. De inrichting is niet alleen veel ruimer, wat makkelijk kan in de enorme kerk; de expositie blijft ook langer staan, om toch maar in de buurt van het bezoekersaantal van vorig jaar te komen (bijna 90.000 mensen).

Beeld J.P. Ekker

Kaartjes voor een bepaald tijdslot kunnen alleen nog online worden gekocht, er mogen elk kwartier maximaal 25 personen naar binnen. Met geel-zwarte tape zijn speciale kijkvakken gecreëerd, waarin slechts één persoon of één huishouden tegelijk mag staan. Bezoekers dienen zich volgens het ‘ganzenbordprincipe’ van vak naar vak te bewegen of gebruik te maken van de naastgelegen passeerstraten, waarin eenrichtingsverkeer geldt. Er zijn inhaalpunten, hygiënepunten met desinfectiesprays, en een paar rustpunten: op de vloer voor de kapellen is met stickers aangegeven dat er maximaal twee personen tegelijk naar binnen mogen (‘Even wachten svp’).

Stroomstoring

In de 65ste editie zijn ruim 150 bekroonde foto’s en films te zien van 44 fotografen en visuele journalisten uit 24 landen (de volgens een diversiteitsmatrix samengestelde jury had de keuze uit 73.996 inzendingen van 4282 fotografen uit 125 landen). Ze zijn onderverdeeld in acht categorieën (algemeen nieuws, hard nieuws, sport, hedendaagse kwesties, dagelijks leven, portretten, natuur en langlopende projecten), waarbij zowel individuele foto’s als series worden onderscheiden.

Beeld J.P. Ekker

De allereerste foto – afgedrukt op prettig groot formaat – is de World Press Photo van het Jaar 2020, gemaakt door de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba. In een audiotour, die je op je telefoon kunt beluisteren, vertelt Chiba het verhaal achter de foto (preciezer: zijn verhaal is in het Nederlands nagesynchroniseerd). Op een avond ging hij naar een vergadering in een buurt waar een stroomstoring was in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Terwijl de organisatie probeerde een generator aan de praat te krijgen voor de verlichting, hoorde hij dat mensen begonnen te klappen. Ze stonden in een cirkel en hielden hun mobieltjes omhoog om de plek te verlichten.

Vreedzaam protest

“De man in het midden was jong en charismatisch,” vervolgt Chiba. “Hij droeg een bekend gedicht voor en improviseerde ook. Tussen zijn adempauzes scandeerde iedereen ‘thawra’, wat revolutie betekent in het Arabisch. Zijn stem schoot als pijlen door de lucht. Dit was het enige vreedzame protest dat ik tegenkwam toen ik daar was. Hun onverslagen solidariteit voelde als een smeulend vuur dat weer kon aanwakkeren.”

Beeld J.P. Ekker

Er is een bijzondere plek gereserveerd voor het indringende portret dat de Poolse fotograaf Tomek Kaczor maakte van een 15-jarig Armeens meisje, dat asiel zocht in Zweden en na acht maanden uit een catatonische toestand ontwaakte (1ste prijs portretten). In het oog springt ook de foto die de Zuid-Koreaan Kim Kyung-Hoon maakte van een krasse Japanse knar, die thuis voor de stretchoefeningen doet die op zijn breedbeeldtelevisie door een bevallige instructrice worden voorgedaan.

De vloer mag dan vol waarschuwingen en lijnen staan, in de tentoonstelling zelf ontbreekt corona – het zijn immers de bekroonde foto’s van vorig jaar. Toch zitten er wel foto’s tussen die aan corona doen denken. Nicolas Asfouri, bijvoorbeeld, maakte een intrigerende foto (1ste prijs algemeen nieuws) van vier schoolmeisjes die hand in hand de straat oversteken nadat ze hebben meegedaan aan een demonstratie met een menselijke keten in Hongkong. Ze dragen allemaal een mondkapje. “Indringend, interessant en anders,” aldus de fotograaf in de audiotour.

Ook WPP-directeur Lars Boering komt aan het woord. “In deze uitdagende tijd is nauwkeurige, onafhankelijke en betrouwbare visuele journalistiek belangrijker dan ooit,” zegt hij. “Daarom laten we verhalen zien om de mensen te laten stoppen, voelen, denken en handelen. We ­hopen dat deze tentoonstelling ook jou deze ervaring geeft.”

World Press Phototentoonstelling: van maandag 1 juni t/m zondag 29 november in De Nieuwe Kerk op de Dam. Reserveren via www.nieuwekerk.nl