De ‘beste film aller tijden’ is een ellenlang en eenvormig staaltje anticinema

De balans is weer opgemaakt. Welke film was de beste van het jaar? En waarom is de beste film aller tijden niet meer de beste?

De jaren als filmcriticus in actieve dienst liggen achter me, maar de filmbijlage blijft de biotoop waarin ik wortel schoot en nog steeds cinefiele vruchten mag afwerpen. Dat is een genoegen, maar aan het eind van het jaar moet ik in deze contreien een plicht vervullen die doorgaans zwaar valt. Het filmjaar is bijna voorbij, het is tijd om de balans op te maken. Wat waren de beste films?

Gek werd ik ervan: te veel films gemist. En altijd die appels en peren! Dit jaar is het niet anders. Waarom zou het in stijl briljante Il Buco een betere documentaire zijn dan The Lost Leonardo, waarin alle hete hangijzers van nu samenkomen? Wat betekende Nope, de derde film van Jordan Peele? Hoe zat het ook weer met Licorice Pizza, de zwierige romance van Paul Thomas Anderson? Januari is een eeuw geleden: de oorlog moest nog uitbreken. Zucht.

De nieuwe Cronenberg was eindelijk weer raar maar dat was ik zelf ook toen ik Crimes of the Future bekeek. Ik moest huilen bij Ennio. Dat is altijd goed, maar het gebeurt ook als ik de tranentrekkende platen van Morricone opzet. En zijn opmerkelijke bijdrage aan The Thing bleef jammerlijk onbesproken. Was Men nou helemaal goed of alleen in de waanzinnig glibberige ontknoping? Decision to Leave was intrigerend, maar ik werd afgeleid door de bijrol van een kraai: welke soorten leven in Zuid Korea?

De onrust verdween toen duidelijk werd dat we alleen een gezamenlijke jaarlijst publiceren. Prima. Het is toch een arbitraire kwestie. Andersons Pizza was in Amerika al de beste van vorig jaar toen hij hier in de bioscoop verscheen. Distributeurs doen ook maar wat met hun premièredata. Mijn beste film van dit jaar is al twee jaar oud en draaide alleen in een programma van films die juist niet werden uitgebracht. Dinner in America is ook niet de béste film, maar mijn favoriete film van dit jaar. Meer kan het toch niet zijn?

Alle smaken en soorten

Jaarlijstjes, toplijsten en honderd films die je gezien moet hebben voor je sterft: ze komen in alle smaken en soorten tot ons. Meestal is het bont geïllustreerde content voor publicaties van redacteuren die niet weten wat een essay is. De lijst die onder toezicht van het British Film Institute in het tijdschrift Sight and Sound wordt gepubliceerd, is van een andere orde.

Sinds 1952 worden gezaghebbende internationale filmcritici om de tien jaar genodigd om hun top tien van ‘the greatest films of all time’ in te zenden. De top honderd die daaruit voortkomt, wordt in de filmwereld als maatgevend beschouwd. Maar er ontbranden altijd discussies over de rangorde, nieuwe noteringen en het deelnemersveld.

De eerste poll werd aangevoerd door Vittorio De Sica’s neorealistische meesterwerk Ladri di biciclette (1948), daarna kreeg Orson Welles’ debuutfilm Citizen Kane (1941) vijftig jaar lang de hoogste notering. Tien jaar geleden belandde Alfred Hitchcocks Vertigo (1958) op de eerste plaats. De wrange, perverse thriller dankte de herwaardering mede aan een fraaie restauratie en internationale heruitbreng door distributeur Universal. Met die beste film aller tijden was ik in mijn nopjes: Hitchcock legde de basis voor mijn cinefielie en Vertigo is een van zijn meesterwerken.

Monumentaal experiment

Hitchcocks topnotering was van korte duur. In de onlangs verschenen achtste Sight and Sound-poll staat Hitchcock op twee. De nieuwe beste film aller tijden is Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) van de feministische Belgische filmmaakster Chantal Akerman. Het monumentale experiment laat ons 201 minuten kijken naar drie dagen uit het leven van een weduwe die in een appartement een tienerzoon voedt, het huishouden doet en op vaste dagen tegen betaling een man ontvangt. De uitgebeende en rigide stijlopvatting breekt met alles wat in films amuserend werkt. Akerman doet niet aan tekst en uitleg.

Wie op basis van de uitverkiezing naar Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles kijkt, kan zich het hoofd breken over de nieuwe status van de film. Hoe kan dit ellenlange en eenvormige staaltje anticinema de beste film aller tijden zijn? Het grote touwtrekken en soebatten is begonnen. Mij was niets gevraagd, maar de Akerman is nu wel gezien. De beste film is een langgerekte schreeuw, een daad van verzet. De schreeuw uit 1975 weerklinkt in het tijdperk van MeToo, asociale media en vieze oude mannen als Weinstein, Berlusconi en Trump. Op een dag zijn ze weg. Hopelijk snel.

Intussen kijk ik graag nog eens naar Vertigo. Het is een waanzinnige film met geweldige muziek van Bernard Herrmann. De plaat is grijsgedraaid, maar de cd klinkt nog beter. Lang leve de cinema!

Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles