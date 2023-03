De beste cabaret- en theatervoorstellingen die nu te zien zijn in Amsterdam

The story of Travis. Beeld Mark Bolk

The Story of Travis door Well Made Productions en Theater Rotterdam

Amsterdams toneelschrijver Esther Duysker schreef een vervolg op de bejubelde klassieker A Raisin in the Sun van Lorraine Hansberry. Romana Vrede maakte er als debuterend regisseur een muzikaal zinderend meesterwerk van. Recensent Gina Miroula schreef: ‘De teksten van Esther Duysker zijn magisch-realistisch, golvend en verrukkelijk zoals de zee. Ze leggen zich toe op familiedynamiek en doorgegeven trauma’s, met pijn die misschien wel nooit ophoudt.’

25 en 26 maart in ITA, 5/4 in de Meervaart, speellijst

The Making of Soros the Musical. Beeld Nichon Glerum

The Making of Soros the Musical door mugmetdegoudentand

In hun laatste voorstelling richt theatercollectief mugmetdegoudentand de blik op de ongrijpbare filantroop George Soros. Het is volgens theaterrecensent Elise van Dam een voorstelling die het fenomeen Soros met de typisch filosofische en humoristische inslag van mugmetdegoudentand ontleedt. Een gelaagd, persoonlijk en uiterst vermakelijke zwanenzang. Grijp de laatste kans om deze te zien.

25 maart in Wesopa in Weesp, Theater Bellevue, 19 t/m 26/4, check de hele speellijst.

Ohm. Beeld Rio Staelens

Ohm van WArd/waRD (Ann Van den Broek)

‘In deze strak gedanste herneming van Ohm daagt Ann Van den Broek ook het publiek uit,’ schrijft dansrecensent Fritz de Jong. Wie zich laat meevoeren in de strakke choreografie, komt overrompeld naar buiten.

Te zien 5/4, Almere - 7/4 Haarlem, speellijst

Niet mijn apen, niet mijn circus. Beeld Karolina Maruszak

Niet mijn apen, niet mijn circus van Wim Helsen

‘Een cabareteske dollemansrit,’ schreef recensent Mike Peek, ‘waarin Wim Helsen waan en werkelijkheid meesterlijk door elkaar husselt. De ontroering volgt na afloop.’ Deze absurde voorstelling is volgens Peek ‘een verpletterende ervaring. Helsen neemt je mee in een doolhof dat, gelijk het universum, constant lijkt uit te dijen.’

Te zien 31/3 in de Meervaart, speellijst