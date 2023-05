De beslissing om Iris de Graaf terug te trekken uit Moskou is de enige juiste

NOS-correspondent Iris de Graaf vertrekt noodgedwongen uit Rusland. Beeld NOS

Een kort nieuwsbericht in het Achtuurjournaal was het. NOS-correspondent Iris de Graaf zal niet meer terugkeren naar haar standplaats Moskou.

Nadat De Graaf op het vliegveld van de Russische hoofdstad langdurig was ondervraagd over de Nederlandse rol in het Internationale Strafhof besloot de NOS haar meest meest zichtbare verslaggever in Moskou terug te halen. De omroep kan niet meer voor haar veiligheid instaan.

Het is een even onvermijdelijk als treurig einde van een correspondentschap in een land waar het laatste restje bewegingsruimte voor de pers deze weken door het afvoerputje spoelt.

‘Ook buitenlandse journalisten lopen nu een reëel risico op levenslange gevangenisstraf. Daarnaast werd Iris bij het maken van televisiereportages steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten,’ zei NOS-hoofdredacteur Giselle van Cann.

De Graaf, die vloeiend Russisch spreekt en voor de camera uitblonk in klare taal, schreef op haar instagram over een ‘verdrietige dag’. Ze was nog lang niet klaar in het land van haar oma, maar het ging niet meer.

Militaire censuur

En wie het interview met De Graaf van afgelopen december in deze krant las, wist: eigenlijk ging het toen ook al niet meer. De Graaf werd hinderlijk gevolgd op straat, haar bronnen werden geïntimideerd en tijdens cameragesprekjes met voorbijgangers werden de geïnterviewden soms zonder pardon door de politie afgevoerd.

Daarbovenop moest De Graaf zich houden aan militaire censuur waarin het gebruik van het woord ‘oorlog’ theoretisch al reden voor gevangenisstraf kon zijn.

De Graaf vertelde zeker te weten dat Poetins trawanten haar journaalreportages bekeken. Of ze ook privé werd afgeluisterd? ‘Ik hou er wel rekening mee, ja. Ik doe er niets minder om, maar ben wel een beetje voorzichtig als ik met mijn vriend bel, we houden onze gesprekken kuis.’

De beslissing om terug te keren is de enige juiste, dat kan niet anders. Hoewel daar in vroegere oorlogsjournalistieke tijden wellicht anders over werd gedacht: geen enkel verhaal is een leven waard.

Bewonderenswaardig was verder de beslissing van De Graaf om maandagavond niet aan te schuiven in de talkshows. Terwijl oud-correspondent Pieter Waterdrinker (Op1) en actrice Victoria Koblenko en generaal Mart de Kruif (Jinek) haar vertrek bespraken, was De Graaf ongetwijfeld bezig een volgend journalistiek verhaal voor te bereiden. Want uiteindelijk gaan de oorlog én de berichtgeving erover door, met of zonder correspondent ter plaatse.

