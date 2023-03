De beginnende verzamelaar kan bij kunstbeurs Art on Paper zomaar slagen

Tekenbeurs Art on Paper verhuist naar de Gashouder op het Westergasterrein. Dat past bij de ambities van de beurs om uit te groeien tot internationale speler.

Een tekening heeft een enorme sensitiviteit, vindt galeriehouder Francis Boeske. “Je ziet en voelt de hand van de maker, de handtekening, heel direct en intiem.” Om die reden begon Boeske in 2012, samen met Hans Gieles, de kunstbeurs Amsterdam Drawing, die een paar edities heeft gekend op het NDSM-terrein.

Nu doet ze mee aan de opvolger, Art on Paper. Zowel toen als nu gaat het aanbod overigens verder dan de traditionele tekening. Ook bij Boeske; haar stand oogt als een filmset met berglandschap in zwart-wit, waarin op foto’s en tekeningen gezichten uit het verleden of geheugen opduiken. Het werk van de Slowaakse kunstenaar Lucia Tallová balanceert op de grens tussen tekenen, beeldhouwen, fotografie en assemblage.

“Het rekt de grenzen behoorlijk op,” geeft Boeske lachend toe. “Het is deels ongrijpbaar maar altijd persoonlijk en het doet mijn kunsthart sneller kloppen. Ik zag Lucia’s werk voor het eerst in 2016 tijdens een beurs in Bazel. Een jaar later heb ik haar in een groepstentoonstelling gepresenteerd in Amsterdam. De installatie die ik nu laat zien, was vorig jaar een van de publiekstrekkers van de biënnale van Lyon. Maar iedere keer dat ze hem installeert, gaan de individuele onderdelen een nieuwe relatie met elkaar aan.”

Vijftig deelnemers

Tallová’s installatie had ook de aandacht getrokken van Jeroen Dijkstra, eigenaar van Livingstone Gallery en als curator verantwoordelijk voor de samenstelling van het Art on Paper-deelnemersveld. “We willen internationaal topwerk,” stelt hij onomwonden. “In Nederland staat werk op papier op een hoog niveau – kijk maar naar de papierbiënnale in Rijswijk en Apeldoorn. Daar hoort een bijpassende beurs bij, eentje die zich kan meten met de evenementen in Brussel, Parijs, New York en Berlijn. Toen bleek dat Art on Paper de komende drie jaar kon plaatsvinden in de Gashouder op het Westergasterrein, wist ik dat we de juiste locatie hadden om die ambitie waar te maken.”

Om het gewenste kwaliteitsniveau te halen met vijftig deelnemers, moest Dijkstra over de grens kijken. Het deels Duitse, deels Belgische exposantenveld met een enkele uitschieter naar Italië of Japan, is voor een groot deel te danken aan galeriehouders Martin Mertens uit Berlijn en Stijn Coppejans uit Antwerpen, die als buitenlandse beursambassadeurs optreden. Dat bijvoorbeeld Jarmuschek + Partner, organisator van de gerenommeerde beurs Paper Positions in Berlijn en Bazel, ook op Art on Paper staat, zegt iets over het vertrouwen dat galeriehouders hebben in deze beurs.

Na twee edities in de Zuiveringshal en een bescheiden, door coronarestricties gehinderde aflevering wil Art on Paper nu groeien. Maar expliciet mét de deelnemers, benadrukt Dijkstra. “Bij sommige beurzen ben je niet meer welkom als ze groeien en grotere namen kunnen krijgen. Maar wij zijn trouw aan onze deelnemers. Wie nu investeert, wordt volgend jaar weer uitgenodigd. Bovendien kunnen we nog ruimte maken voor extra galeries.”

In de Gashouder staan vier dubbele rijen stands met daartussenin een centrale presentatie. Langs de gekromde wanden nog ondiepe stands. Deelnemers zijn geselecteerd op speciaal aanbod en een bijzondere presentatie daarvan. Het inrichten van ‘winkeltjes’ met heel veel werk van verschillende kunstenaars is zoveel mogelijk ontmoedigd.

Dijkstra: “We hebben galeriehouders uitgedaagd in de hoekstands die meteen in het oog springen iets speciaals te doen. Zoals Gallery Untitled dat hele grote tekeningen brengt van Carlijn Kingma, de kunstenaar die de afgelopen jaren heeft geëxposeerd in Boijmans en Rijksmuseum Twente en binnenkort in het Kunstmuseum. Galerie O-68 toont werk dat Maaike Kramer onlangs maakte in Drawing Center Diepenheim, waarin ze tekeningen in stukken klei vat.”

Jonge collega’s en ‘mafkezen’

Het midden van de beursvloer is ingeruimd voor een speciale presentatie door het Chabot Museum. De Rotterdamse instelling toont de privécollectie van kunstenaar Armando (1929-2018). “Die heeft hij enkele jaren voor zijn dood aan ons geschonken,” vertelt directeur Jisca Bijlsma. “Armando verzamelde tekeningen en collages van jongere collega’s en van outsider artists, die hij liefdevol ‘mafkezen’ noemde. Hij kocht vaak incognito bij galeries. Sommige kunstenaars kwamen er pas achter dat ze in zijn collectie zaten toen we die in 2019 lieten zien in het museum. Van de in totaal vierhonderd werken tonen we er nu zo’n tachtig.”

Volgens samensteller Dijkstra is Art on Paper laagdrempelig en bedoeld voor een breed publiek. “Werk op papier is doorgaans goedkoper. Als jonge, beginnende koper kun je hier zomaar tegen een betaalbaar werk van een bekende naam aanlopen. En doorgewinterde verzamelaars kunnen hier nieuw talent ontdekken.”

Art on Paper, 16 t/m 19 maart in de Gashouder, Westergasterrein