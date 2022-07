De beelden op de wanden van station Europaplein zijn gebaseerd op de misdaadfilm Trans-Europ-Express

‘I want a permanent wave’ op metrostation Europaplein. De titel komt uit een ouderwets reiswoordenboekje uit de ooit heel populaire Wat en hoe-reeks. Beeld Sophie Saddington

Nog helemaal niet zo lang geleden wilden op Schiphol nog wel eens chauvinistische gevoelens toeslaan. Zag er piekfijn uit daar, werelds zelfs, en alles werkte naar behoren. Dat ligt tegenwoordig anders. Naar de Noord/Zuidlijn dan maar.

Die was tijdens de aanleg een vreselijk probleemkind, maar tegenwoordig loopt de boel er gesmeerd. Echt mooi zijn de stations, iets om als Amsterdammer trots op te zijn. De architectuur van bureau Benthem Crouwel is luxe en grootstedelijk en er is op elk station heel veel kunst te zien.

Station Europaplein, bij de Rai, werd onder handen genomen door kunstenaar Gerald van der Kaap (1959). Zijn werk I want a permanent wave is te zien op beide wanden van het station. Op glasplaten staan foto’s van een knappe vrouw en een dito man. De noordkant is voor hem, de zuidkant voor haar.

Ijsje etend

Op één foto zijn ze samen: een ijsje etend in een etablissement waarin de liefhebber ijssalon Venetië herkent, bovengronds gevestigd in de Scheldestraat. Gerald van der Kaap baseerde de beelden, waarvoor hij fotomodellen inzette, op Trans-Europ-Express, een Frans-Belgische misdaadfilm uit 1966.

De film, die behoorlijk noir is, speelt zich af tijdens een treinreis van Parijs naar Antwerpen. Zoek op internet het affiche van de film op en zie daarin dezelfde kleur fuchsia als die Van der Kaap gebruikte in I want a permanent wave. Kobaltblauw gebruikte hij ook. Verder overheersen grijstinten.

De link tussen het Europalein en Trans-Europ-Express zal duidelijk zijn. Het Europathema spreekt ook uit de munt die de kunstenaar bevestigde in de perronvloer. Vlak voor de foto van het ijs etende stel ligt – muurvast – een twee-euromunt uit Griekenland.

Zeus en Europa

De munt is een beetje gesleten nadat er vijf jaar reizigers overheen hebben gelopen, maar er staat een afbeelding op van de Griekse oppergod Zeus en de mythologische prinses Europa.

Hoe kwam Gerald van der Kaap bij de titel I want a permanent wave? Hij vond de zin in een ouderwets reiswoordenboekje uit de ooit heel populaire Wat en hoe-reeks. In het deeltje Wat en hoe in het Engels werd in het hoofdstuk Bij de dameskapper duidelijk gemaakt hoe vrouwen in den vreemde om een permanentje konden vragen: I want to have a permanent wave, uit te spreken als: ai oewont toe hev é perme’nent oeweev.

In zijn tijd als veejay in onder meer de RoXY liet Van der Kaap de zin I want a permanent wave al wel eens op de wanden voorbijkomen. Nu staat hij, flink verhaspeld, permanent op de wanden van metrostation Europaplein.

I want a permanent wave Sinds 2018

Kunstenaar Gerald van der Kaap

Waar Metrostation Europaplein

