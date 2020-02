De Bauers gaan eindeloos keuvelend de wereld over

De Bauers in Argentinië. Beeld RTL 4

Twee jaar geleden reisden Frans Bauer en zijn vrouw Mariska door Amerika, vorig jaar door China, en nu zijn de Bauers in Argentinië neergestreken. Traditie­getrouw zingt Frans zelf de intro van zijn reisserie. “We dansen de tango, we houden van het leven, Argentinië verovert mijn hart.”

Geen woord aan gelogen, want Frans en Maris zijn het type open-enthousiast. Ze beginnen de aflevering met een pizzamarathon in Buenos Aires. Deelnemers eten bij elke pizzeria op de route een pizzapunt en laten bij de finish een recensie achter. Helaas was de echte pizza­marathon al geweest, maar de Bauers lieten zich daar niet door weerhouden en deden het – strak in hardlooppak – gewoon even met zijn tweeën.

Wie op reis wil naar Argentinië, weet dankzij de Bauers vast een lijstje reistips bij elkaar te sprokkelen, maar de serie is vooral leuk voor mensen die nu eenmaal van het gekeuvel van Frans en Maris houden, in welk land dan ook.

Toch heeft Lips nog een andere manier geprobeerd om naar het programma te kijken: als talencursus.

Frans stelt een vraag in het Engels. Een Argentijn antwoordt in het Spaans. Voor de kijkers thuis wordt zijn ­antwoord in het Nederlands ondertiteld. Maar omdat de Bauers daar op dat moment niets aan hebben, vertaalt de reisbegeleider het Spaans daarna ook naar het Nederlands voor de Bauers.

Dat komt het tempo niet per se ten goede. We noemen het maar vakantietempo.

Als Lips een bestemming zou moeten uitkiezen, dan zijn het de watervallen van Iguazú. In een boot aan de voet van de waterval zegt Frans: “Dit is de wereld op zijn mooist. Hier kun je uren naar kijken.”

Dat geldt voor Lips helaas niet voor De Bauers.

