De Balie maant IND ex-gevangene Guantánamo Bay toe te laten in Nederland

Beeld ANP

Ould Slahi is uitgenodigd door De Balie om op vrijdag 29 oktober tijdens het Vrijdenkersfestival over zijn gevangenschap te vertellen. Ould Slahi woont sinds zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis op Cuba in Mauritanië.

Eigenlijk had hij al in Nederland moeten zijn, meldt De Balie. De aanvraag voor een werk- en tijdelijke verblijfsvergunning is op 17 mei 2021 gedaan. Normaal wordt zo’n verzoek binnen drie maanden behandeld, stelt het debatcentrum, maar in deze zaak wordt pas begin volgend jaar een beslissing verwacht.

The Mauritanian

Ould Slahi zat veertien jaar gevangen zonder officieel aangeklaagd te zijn. In Guantánamo Bay zou hij gemarteld en vernederd zijn. De Mauritaniër schreef twee boeken over zijn tijd in de gevangenis, waarvan de eerste uitkwam in 2015, een jaar voor zijn vrijlating. De filmThe Mauritanian met Jodie Foster en Benedict Cumberbatch is gebaseerd op zijn verhaal.

‘Het is uiterst schrijnend te moeten constateren dat de willekeur die Ould Slahi heeft getroffen ook vandaag nog voortduurt. Na veertien jaar onterechte gevangenschap in Guantánamo Bay, is hij nog altijd niet vrij, en moet Ould Slahi nog steeds wachten op overheden die zonder uitleg zijn vrijheid beperken,’ zo valt te lezen in een persbericht van De Balie.

De IND meldt via een woordvoerder dat ze niet in gaan op individuele gevallen en dus geen reactie kunnen geven.