De Avondetappe is geweldig op dreef. Maar dan komt Emi...

Emi van der Wiel. Zo heet het typetje dat elke uitzending van De Avondetappe mag afsluiten. Zijn bijnaam: de stayer uit Losser. Dat is dus hartstikke dubbelzinnig. Een stayer is in wielertermen een renner die eindeloos blijft volgen, alsof hij aan de ­bagagedrager hangt. Dat geldt voor deze wielergek zonder weerga ook. Hij kan de koers niet loslaten. In zijn goede dagen was Emi een verdienstelijk amateurwielrenner. Vandaar ook zijn oude wielertrui, zijn klassieke racefiets en witte sokken. En geen helm, uit protest.

En hij komt uit Losser. Dat biedt Kasper van Kooten ­onbegrensde mogelijkheden om zijn typetje via een Twents accent neer te zetten als typische Nederlander van buiten de Randstad, met alle vooroordelen die daar volgens Hilversum bijhoren. Als provinciaaltje dus. En lossen is in wielerjargon een renner die niet meer kan ­volgen.

Tot zover de bijsluiter.

Maar is het ook leuk? Daar zou Lips iets kunnen zeggen over het glibberige pad van de humor. Maar hoe is het uit te leggen op een manier dat Emi het ook begrijpt? Het is als de afdaling van de Mont Ventoux. Vol verraderlijke haarspeldbochten.

Zo zonde, want De Avondetappe is geweldig op dreef dit jaar. Voor het eerst wordt Mart Smeets niet meer gemist, terwijl die het tourmagazine op de late avond toch klassiek heeft gemaakt. En bijna elke avond zien we Herman van der Zandt minutenlang in gesprek met de winnaar of de nieuwe geletruidrager – Ciccone, De Gendt, Groenewegen, Teunissen, zondagavond Impey. Terwijl Herman in voorgaande jaren nogal eens de tijd volkletste vanaf een parkeerterrein onder het slaapkamerraam van de winnaar, en dan 450 meter verderop.

Maar aan het einde komt Emi, elke uitzending opnieuw. Het lijkt Lips geen blijvertje, die stayer. Uit Losser.

