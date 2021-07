De Avondetappe heeft een ijzeren format dat toch nooit knelt

Oud-wielrenner Rob Harmeling zondag in de Avondetappe. Beeld NOS

Voor De avondetappe kun je Lips wakker maken. Niet letterlijk natuurlijk, in figuurlijke zin. Dat was althans de bedoeling. Maar deze Tour de France vond Lips zichzelf aan de lopende band dik over twaalven terug op de bank, vechtend tegen de slaap. Wéér moest hij gisteravond eerst een EK-verlenging uitzitten, de achtste al dit toernooi, afgetopt ook nu weer met penalty’s.

Het is zo jammer want De avondetappe verdient het niet, een aanvangstijdstip van 0.54 uur. Het programma is met liefde en aandacht gemaakt: Lips wordt er altijd enorm vrolijk van. En hoewel De avondetappe wegens corona door Nederland reist in plaats van door Frankrijk, krijgt hij toch altijd vreselijk veel zin in gemeentecampings, stokbrood en van die hele grote supermarkten.

Het was het wachten waard, helemaal toen Lips zag dat zijn favoriete terugkerende Avondetappe-gast Rob Harmeling aanwezig was. Wat een fijne man is dat toch: een oud-renner die nog steeds met hart en ziel van het wielrennen kan genieten en tegelijk net dat tikje ontregelend is.

Presentator Dione de Graaff is, het is misschien flauw om het te zeggen, geen Mart Smeets en zal dat ook nooit worden. Maar ze is ingevoerd en weet de sfeer aan tafel precies goed te houden. Herman van der Zandt staat iedere avond op een van god vergeten parkeerplaats ergens in Frankrijk de sfeer ter plekke te duiden. Het format biedt geen centimeter ruimte voor improvisatie, maar knelt merkwaardig genoeg geen moment.

Jammer dat de uitzending er in 35 minuten doorheen werd gejast, maar dat kan je de makers gezien het tijdstip ook niet echt verwijten. Godzijdank is het EK nu afgelopen. Parijs is ondertussen niet zo heel erg ver meer: nog zes afleveringen die ijs en weder dienende op een minder onchristelijk tijdstip zullen beginnen.

