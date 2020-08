De Avondetappe coronaproof vanuit Nootdorp

Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Het was een beetje terug naar het oude normaal dit weekend, met de start van de Tour de France én de terugkeer van De Avondetappe. Dione de Graaff stond in de aankondiging al te glunderen van de voorpret, voor de molen Windlust in Nootdorp. Want De Avondetappe wordt dit jaar niet uitgezonden vanaf zwoele terrassen voor Franse kastelen maar vanuit Nederland – tot zover het oude normaal. Ook de reportages in De Avondetappe hebben een ander aanzien: Herman van der Zandt mag geen renners meer interviewen in hun hotels en hij doet bovendien verslag vanachter een NOS-mondkapje. Toen hij Cees Bol – die in de openingsrit na een half gelukte sprint derde werd – via beeldbellen interviewde had de renner voor de zekerheid ook een mondkapje op, tot verbazing van Van der Zandt.

Ook de tafel van De Avondetappe is dit jaar coronaproof want monsterlijk groot. Gelukkig zat er ook een groot man aan deze megatafel: Jan Janssen, in 1968 de eerste Nederlandse winnaar van de Tour de France. De inmiddels 80-jarige levende legende had die dag nog even 100 km gefietst in de naar hem vernoemde koers rond zijn geboorteplaats Nootdorp. Hij gaf ruiterlijk toe dat de laatste 20 kilometers best lastig waren.

Janssen werd geflankeerd door Mike Teunissen, de laatste Nederlandse gele truidrager. “Wat doe je hier?” was de openingsvraag van Dione de Graaff, die er duidelijk nog even in moest komen. Zij herstelde zich snel: “Ik bedoel: waarom ben je niet daar, in de Tour?” Een knieblessure had hem thuisgehouden.

Analist Danny Nelissen zat eveneens op zijn vertrouwde plek maar mevrouw Lips was vooral blij dat de rebus er ook weer was - waarmee het vertrouwde Avondetappe-gevoel helemaal terug was.