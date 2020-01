De AT5-verslaggever mocht later op de avond het AT5 Nieuws presenteren

AT5.

Over naar AT5, waar Anneloes Mullink donderdagavond het nieuws presenteerde. Dat zijn grote schoenen om te vullen. Sacha de Boer, Merel Westrik, Mariëlle Tweebeeke en Rik van de Westelaken gingen haar voor – en dan vergeet Lips geheid nog een paar presentatoren die inmiddels primetime het gezicht zijn van landelijke zenders.

Ook Mullink gaat het vast ver schoppen, maar daar gaat het nu even niet om. Als nieuwslezer kondigde ze een item aan over de lerarenstaking op de Dam van donderdagochtend. Met als verslaggever: Anneloes Mullink. Dat is toch een beetje alsof Hakim Ziyech zijn eigen voorzetten moet inkoppen.

Voordat ze ’s avonds het nieuws presenteerde, had ze dus ’s ochtends al anderhalf uur door de stad gebanjerd. Meelopend in een demonstratie had ze de onderwijs­wethouder geïnterviewd terwijl ze moesten bukken voor een spandoek. Juffen liepen door het beeld met een protestbord. De wind had vrij spel. Een drumband overstemde elk gesprek.

Elisa en Kelvin wilden een lans breken voor hun meester. Mullink ging van kleine kinderen naar vakbonds­bobo’s en dan weer terug naar een lerares die het tijdens het interview te kwaad kreeg en al lopend aan de borst werd gedrukt door een troostende arm van de AT5-verslaggever. Die dus later op de avond het AT5 Nieuws mocht presenteren, nadat ze eerst nog even de reportage over de demonstratie had gemonteerd.

En toen moest ze ’s avonds bij Het Parool lezen dat AT5 nog altijd geen zekerheid heeft over de gemeentesubsidie, die toch al geen vetpot is. Lips heeft te doen met de hardste werkers van tv-land en vindt het tijd dat zij aan de borst worden gedrukt door deze stad en iedereen die de gemeenschappelijke geldbuidel kan laten rammelen.

