De Amsterdamse Netflixserie Ares: horror voor 158 miljoen kijkers

Ares, de eerste échte Nederlandse Netflixserie, speelt zich af in Amsterdam en doet de prachtigste locaties aan, waaronder het Rijksmuseum. De setting: een exclusieve studentenvereniging. Het genre: horror.

Op een gure avond vorig jaar maart is het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Oost een no-goarea. Buiten staat een cateringkar gemoedelijk te brommen, terwijl binnen journalisten geheimhoudingsverklaringen tekenen en beloven geen foto’s te maken. In het gebouw wordt die avond een cruciale scène van de serie Ares gefilmd. En dat is een dingetje, want Ares is de eerste Nederlandse Netflix Original (zie kader), en dus Strikt Geheim.

Regisseur Giancarlo Sánchez staat in de marmeren hal vol zuilen achter een monitor en geeft een stel angstaanjagende personen in zwarte mantels (denk aan de dooddoeners uit Harry Potter) instructies. “Figuratie, maskers op!” Zij spelen vervolgens een scène met een blonde jonge vrouw in hockeytenue met wie het, zonder al te veel te spoileren, niet bijster goed afloopt.

Toen Sánchez gevraagd werd als regisseur van horrorserie Ares was hij aanvankelijk sprakeloos, vertelt hij als zijn scène er netjes opstaat.

“Ik moest naar de producent komen – waarvoor was geheim. Ramen dicht, deuren dicht. ‘We hebben iets heel bizars,’ zei hij: ‘Netflix. En dat willen we met jou doen.’ Eh… oké? Niet dat het een droom was of zo. Maar als filmmaker ben je constant bezig met het Filmfonds en met omroepen; geld zoeken. Dus dat iemand zegt: yo, we willen jou hebben; dat is gewoon insane.”

De jonge castleden proberen die avond zo min mogelijk over de serie los te laten, maar zijn duidelijk zeer opgetogen dat zij de hoofdrollen in een Netflixserie hebben bemachtigd – en dus in theorie op het scherm kunnen verschijnen van 158 miljoen abonnees in 190 landen.

“Een extreem groot podium,” vertelt Robin Boissevain (23), die corpslid Roderick speelt, met een grote glimlach.

“Ik merk dat mijn vrienden het nu oprecht vet vinden wat ik doe,” zegt Lisa Smit (26), die de rol van Carmen vertolkt. “Naar Nederlandse films gaan ze alleen als ik erin speel, een tv hebben ze niet. Naar Netflix kijken ze wel.”

Op de set dwaalt dat potentiële miljoenen­publiek wel een beetje door het achterhoofd. “Als de serie uitkomt, ga ik zieke buikpijn krijgen,” zegt hoofdrolspeelster Jade Olieberg, ­Rosa in de serie. “Dat is zo spannend. Dan heeft iedereen een mening over je.”

Rosemary’s Baby

Ares komt uit de koker van Pieter Kuijpers van het Amsterdamse productiehuis Pupkin. Hij kwam in contact met Netflix toen de streamingdienst de wereldwijde rechten van zijn speelfilm Riphagen aankocht. Had Kuijpers niet nog een idee voor een youngadultserie?

“Ik vroeg mijn toen 19-jarige dochter – de doelgroep – wat zij graag zou willen zien. ‘Iets met horror, en iets met studenten,’ zei ze meteen. Een uitstekend idee: Netflix staat erom bekend graag iets nieuws maken. En horror kennen we hier eigenlijk alleen van Dick Maas, dan houdt het wel zo’n beetje op.”

Zo werd Ares een psychologische horrorserie, gesitueerd in de Amsterdamse studenten­wereld. Voorbeelden zijn films als klassieker Rose­mary’s Baby, of recenter It Follows. “Ares is geen slasher, met spuitend bloed of gore moorden. Het gaat meer om een akelig gevoel dat onder je huid kruipt.”

Centraal staat het personage Rosa (Jade Olieberg), een studente uit de Bijlmer die min of meer per ongeluk verzeild raakt bij de exclusieve studentenvereniging Ares, opgericht in de Gouden Eeuw. Het verhaal draait om de ambitie van Rosa en haar medefeuten. Wat hebben ze ervoor over om het ver te schoppen in hun leven? Wat, en wie, zijn ze bereid op te offeren?

“Daar worden die kids de hele tijd op getest. Want er is een dunne scheidslijn tussen alles voor iets over hebben, en anderen moedwillig pootje lichten,” zegt Kuijpers.

Als een huwelijk

Over het budget mag hij niets loslaten, maar hij meent wel dat de naam Netflix – letterlijk – deuren opent. “We hebben op prachtige plekken gefilmd: Paleis Soestdijk, het Teylers Museum en het Rijksmuseum, pal voor De Nachtwacht. Normaal zou ik al blij zijn met één zo’n locatie.”

En net als voor de acteurs ervaart Kuijpers het werken voor Netflix net even anders dan anders.

“Vroeger filmden we iets, dat werd dan op de Nederlandse tv uitgezonden, misschien nog verkocht aan België, en daarna verdween het in een kast. Dat je nu iets maakt dat over de hele wereld te zien is, maakt echt een verschil – daardoor leg je de lat toch hoger. Ik dacht steeds: dit kan nóg beter, en dit kan nóg beter… We moesten op een bepaald moment echt zeggen: nu is het af. Anders blijf je bezig.”

Kuijpers schakelde niet alleen regisseur Giancarlo Sánchez in, maar vroeg ook Michiel ten Horn, die de Gouden Kalf-winnende film Aanmodderfakker maakte. Een krap jaar later, als de serie eenmaal af is, ondertiteld én nagesynchroniseerd in acht talen, vertelt het regisseursduo dat hun samenwerking als een huwelijk voelde. Ze deden alles met z’n tweetjes: ze bestudeerden films als The Shining (“Stanley Kubrick fluisterde iedere dag in ons oor”), bezochten filmlocaties en namen honderd audities af.

“Nee hoor, de echtscheiding is nog niet in zicht,” zegt Ten Horn lachend. “Dit was zo’n kluif, dan is het fijn om alles met z’n tweeën te kunnen doen.”

De regisseurs, beiden horrorfan, hadden een stevige vinger in de pap als het op het verhaal aankomt. Sánchez: “Wat ik een heel vet uitgangspunt vond, is de vraag hoe het komt dat zo’n klein landje als Nederland in de VOC-tijd zo machtig is geweest. Wij wilden geen geschiedenislesje geven, maar hadden bekokstoofd: dat moet wel een evil reden hebben.”

Sommige kijkers zullen horror wellicht niet hun cup of tea vinden, maar volgens de regisseurs is het juist een pre. “Het aanbod op Netflix is zó groot. Je moet er wel uitspringen.”

De feuten worden gebrandmerkt. Beeld Pim Hendriksen/Netflix

Regisseur Giancarlo Sánchez in het Rijks. Beeld Pim Hendriksen/Netflix

Ares is vanaf vrijdag 17 januari te zien op Netflix.