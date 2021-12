De ‘amazones van de avant-garde’ liggen uitgestald op de tafel waaraan Peter de Grote zat te pierewaaien

‘Jij hebt wel gevoel voor historische sensatie, hè,” lacht mijn collega- vriendin van de VPRO-radio.

We staan bij het raam van wat nu de centrale wetenschappelijke ­bibliotheek is van de Hermitage in Sint-Petersburg. De boeken die de tsaren zelf kochten, worden hier bewaard, in wat ooit de privévertrekken waren van een tsarenzoon.

Via zijn slaapkamer zijn we eerst de voormalige zitkamer binnengelopen, waar op een tafel voorbeelden van futuristisch drukwerk op ons lagen te wachten.

We zijn, volledig getest, gecertificeerd en geprivilegieerd, op uitnodiging van de Hermitage Amsterdam op een crash course Russische avant-garde – onderwerp van de tentoonstelling Revolutie in de kunst,die begin volgend jaar de deuren opent als vervolg op 1917. Romanovs en revolutie van 2017.

De mevrouw-hoofdconservator, opgetogen over deze gelegenheid haar kennis te etaleren, heeft ons net een uur lang gegijzeld met een ­betoog waarin het behalve over de boeken, prints en unieke collages die naar Amsterdam komen, vooral veel ging over de meneren- hoofdconservatoren die haar waren voor­gegaan, hun betekenis voor de collectie en de schenkingen die zij hadden gedaan.

Het duurde en het was focussen, want deze Anna Kumtzerova serveerde tussendoor ook pareltjes. Het verhaal over de oude man die zijn boeken over de brug naar de Hermitage was komen brengen en op de stoep het loodje had gelegd, bijvoorbeeld – het waren vaak de avant-gardistische kunstenaars, schrijvers en dichters zelf die de tijdens het Sovjetregime ­verboden kunst uit hun jonge jaren thuis ­hadden verborgen en decennia later aan de Hermitage doneerden.

We kregen werk te zien van de ‘amazones van de avant-garde’: zes vrouwelijke kunstenaars die de Eerste Wereldoorlog in, onder meer, ­linogravures verbeeldden.

En nog een fijne, zij het los van de avant-garde: de tafel waar we omheen gegroepeerd stonden, dateerde uit 1708 en was van Peter de Grote. “Die gebruikte hij om te pierewaaien,” vatte de tolk de liederlijke taferelen die zich aan de tafel moeten hebben afgespeeld bondig samen. “Kom, allemaal even aanraken.”

Wat we braaf deden. En waardoor we kunnen zeggen dat we de tafel hebben aangeraakt waaraan Peter de Grote zat te pierewaaien.

Nu staan we, enigszins murw gebeukt, voor het raam. De kunst van Malevitsj en Kandinsky wacht op ons aan de overzijde van het Paleisplein. Hier, verzucht ik, precies op deze plek, heeft ook de jonge Alexander de Derde gestaan en over het plein uitgekeken.

Lekker.

Niks mis met een beetje historische sensatie.