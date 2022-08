De aimabele Bessel van der Kolk werd nurks toen Janine Abbring eindelijk de grote vragen stelde

Pas toen scheidend presentator Janine Abbring na ruim twee uur eindelijk de grote vragen stelde, begon Zomergasten te vlammen. Beeld VPRO

In de Volkskrant las Lips dit weekend een interessant opiniestuk. Dat ging over Bessel van der Kolk, de zomergast van zondagavond. De Amerikaans-Nederlandse psychiater zou gevaarlijke ideeën verspreiden over traumatische ervaringen. Die zouden volgens hem een sluimerend bestaan leiden, wachtend op het moment dat ze worden hervonden, soms met een beetje hulp van buitenaf.

Je zou het opiniestuk stemmingmakerij kunnen noemen, wat het natuurlijk ook was, maar het gevolg was wel dat Lips op het puntje van zijn stoel zat.

We leerden Van der Kolk kennen als aimabel mens. Een man met een groot hart voor zijn patiënten: veteranen, slachtoffers van huiselijk geweld, incest en verkrachting. Trauma, zo betoogde hij, zet zich vast in je lijf als een allesoverheersend gevoel. Een interessant thema, gelardeerd met toepasselijke fragmenten uit de keuken van het psychiatrisch ongemak, maar vlammen wilde het pas toen scheidend presentator Janine Abbring na ruim twee uur eindelijk de grote vragen op tafel legde.

Van der Kolk trad ooit op als getuigedeskundige in een proces tegen de katholieke kerk in Boston over misbruik van jonge parochianen. Een van hen had zich het misbruik pas herinnerd nadat hij er in de krant over had gelezen en zijn vriendin erover begon. Was dat wel geloofwaardig? En nu ze toch bezig waren: wat vond hij van de kritiek uit de Volkskrant?

Van der Kolk reageerde als door een wesp gestoken. Nurks en een tikje arrogant, terwijl hij uit zijn achterzak snel het autoriteitsargument tevoorschijn haalde: wie mochten die critici wel niet wezen? Hadden ze zelf weleens iets onderzocht? Dachten ze echt dat hij mensen zomaar een trauma aan kon praten? Het leek hier Rusland wel.

‘Fake news’, zei de man die werd beschuldigd van fake news. Het was het moment dat Lips van het puntje van zijn stoel lazerde. Nog net hoorde hij hoe Joan Baez de klassieker We shall overcome inzette.

