De aftrap van Marcel & Gijs was ironisch en soms onnavolgbaar

Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman tijdens het laatste optreden van hun theatershow De Pannekoekencaravan in AFAS Live. Beeld ANP

Er werd nogal uitgekeken naar de show van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Op tv ging het er al weken over, in kranten verschenen heuse voorbeschouwingen, mediadeskundigen en kijkcijfergoeroes werden van alle kanten ingevlogen om te voorspellen of dit wel ging werken, twee grachtengordeljongens uit het VPRO-kringetje bij het volkse SBS6.

Kennelijk werd er op een verrassing gerekend van het tweetal dat zo omnipresent is in de media dat we eigenlijk alles al van ze weten. Dagelijks kletsen ze een podcast vol, ze reisden stad en land af met hun theatertour, zijn wekelijks te horen op Radio 1, hadden al een televisieprogramma en als er nog iets onbesproken bleef uit hun persoonlijke leven dan was dat vaak wel terug te lezen in een van de columns van hun echtgenoten, of anders op de juicekanalen. Twee open boeken dus.

En toch was het een onverwachtse aftrap van Marcel & Gijs, die hun eerste talkshow begonnen aan de tafel van Vandaag Inside. Zouden ze hier echt vier weken blijven zitten? Dat zou meta-televisie ten top zijn. Maar al snel verhuisden ze naar hun eigen studio, waar Maxbaas en talkshowstamgast Jan Slagter te gast was.

Dat leverde een gesprek dat precies verliep zoals je het van tevoren kon uittekenen: er werden wat oude koeien uit de sloot gehaald en recente ruzietjes opgerakeld, maar alles was nu weer pais en vree. Er volgde een gesprek over een wel of niet gecancelde documentaire van BNNVARA dat voor iedere kijker die niet diep ingevoerd is in het Hilversumse mediawereldje volstrekt onnavolgbaar was.

VVD-Kamerlid en permanente prins carnaval Thierry Aartsen mocht komen praten over het asielbeleid, waarbij nooit echt duidelijk werd waar de ironie ophield en de serieuze ondervraging begon. In dat ongrijpbare schuilt ook de kracht van Van Roosmalen, om wie sommigen al moeten schaterlachen voordat ie überhaupt iets gezegd heeft. Maar of hij vijf dagen per week een uur lang leuk blijft valt nog te bezien.

“Hoe vind je dat het tot nu toe gaat?,” vroeg Groenteman halverwege aan zijn partner in crime. “Ach, het gaat, het kabbelt,” antwoordde Van Roosmalen onderkoeld. Voor het eerst had je het idee dat hij meende wat hij zei.

